Ліси рубають – штрафи зростають

Вирубка лісів, експлуатація морів і ґрунтів, забруднення повітря і води - всі ці фактори підштовхують наш світ до екологічної катастрофи.

Понад 500 експертів з 50-ти країн світу попереджають про це у великому звіті ООН, який нещодавно опублікували. Вчені вважають, що Земля рухається до "масового вимирання" – шостого за останні півмільярда років. У 2018 році було втрачено близько 12 мільйонів гектарів лісів у тропічних регіонах світу, що дорівнює 30 футбольним полям щохвилини.

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Цифри жахають і в Україні: за останні 25 років кількість вирубаного лісу зросла на 75%. Аби зарадити цьому на законодавчому рівні 16 травня 2019 року тодішній президент Петро Порошенко підписав Закон України (№10201-1) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів". Його підтримала і Верховна Рада.

Помічник новообраного президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє, що команда глави держави буде намагатися зупинити вирубку лісів. Адже масове знищення лісового масиву призводить, зокрема, і до повеней, від яких вкотре нещодавно постраждали мешканці Закарпаття.



Андрій Єрмак / Фото Українська правда

Член правління ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф" Назар Бекетов розповів, що нові правила закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів" є реакцією на закон, прийнятий ВР у вересні 2018 року.

У цій редакції закону кримінальна відповідальність для громадян наступала при шкоді від 1 921 000 грн. Саме така висока сума збитків спровокувала декриміналізацію майже усіх незаконних рубок. І це призвело до підвищення кількості випадків незаконної вирубки лісу та закриття усіх раніше виявлених справ судами і правоохоронними органами. З новими правками закону кримінальна відповідальність загрожує за незаконну вирубку, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, якщо шкода була завдана на суму 19 210 грн.



Назар Бекетов / Фото з відкритих джерел

Також вдвічі підвищуються адміністративні штрафи. А саме: штраф для громадян за незаконну вирубку підняли з 15-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — до 30-60. Ще більше за порушення закону платитимуть посадові особи: уже не 75-150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 150-300.

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Закон на папері є, проте експерти наголошують, що закон слід якнайшвидше впроваджувати в дію. Перш за все повинні активізуватись правоохоронні органи в боротьбі із "чорними лісорубами" та їх покровителями у владних кабінетах.

Але не можна перекладати відповідальність лише на поліцію. У справі збереження лісу повинен брати участь кожен із нас! – наголошує Назар Бекетов. – Ліс – це не лише легені нашої планети. Ліс вберігає нас від повеней. Особливо гостро це щороку навесні відчувають мешканці гірських регіонів. Окрім того, лісові браконьєри руйнують гірські річки, по яких додолу спускають деревину. Відбувається замулення річок. Води у водоймах стає менше, адже змитий ґрунт затримується між камінням, річка поступово вмирає. Як наслідок – зникає населений пункт, з його традиціями, культурою та туризмом. Скорочується також флора та фауна затоплених та осушених гірських регіонів.



Повінь на Закарпатті цьогоріч

На сторожі

Варто нагадати, що з 2016 року, з метою зменшення незаконних рубок, WWF Україна започаткував проект "Лісова варта". Протягом 2017-2018 років залучені експерти здійснили близько 200 виїздів, переважно у Карпатському регіоні, для консультування активістів щодо законності вирубок лісу та дій у разі виявлення незаконних. Моніторинг дає свої результати.

Від початку 2019 року у Львівській області обстежили 707 лісопильних об'єктів, встановили, що 319 суб'єктів підприємницької діяльності працюють без зауважень, 204 суб'єкти не здійснюють господарської діяльності, а у 184 об'єктах виявили порушення. Загалом у 2019 році рейдові бригади склали 50 протоколів за незаконну рубку дерев, відтак сума завданої шкоди становить 463,1 тис. грн.

У липні 2018 року уряд ініціював перевірки усіх лісгоспів України щодо незаконної вирубки та продажу лісу. Загалом на Львівщині за вирубку лісу до відповідальності минулоріч притягнули близько 60 посадовців.

Нагадаємо, що в Україні на вивіз лісу був накладений мораторій. Але експерти фактують, що під час дії мораторію, лісу вивозили навіть більше, ніж коли мораторій не діяв. В Європі є попит на українську деревину. За словами природозахисників, корупційні схеми на митниці процвітають, тому український ліс надалі активно вивозять за кордон.

Однією з найбільш поширених корупційних схем вирубки лісу є заниження реального об'єму деревини, яка є у лісі. Наприклад, комісії, що приходить на огляд лісу, лісники розповідають, що на певній територій є 200 кубічних метрів деревини на одному гектарі. Хоча насправді там 400 кубометрів. Різницю кладуть у кишені. Прикро, що таких методів розкрадання лісу чимало. І спіймати махінаторів важко, адже по документах – все чисто. Прикро, що ці крадії в законі не задумуються, що в майбутньому надмірне знищення лісів веде до ще більш серйозних екологічних проблем.

Цивілізований світ давно збагнув проблему зникнення зелених насаджень. Екологічні організації б'ють на сполох. Адже завдання людства – усвідомити глобальність екологічної катастрофи, яка насувається на світ. В останньому великому звіті ООН зазначається, що зникнення лісів тягне за собою зникнення популяції тварин. Наведені факти свідчать, що наша планета втрачає види з тривожною швидкістю. Впродовж останнього десятиліття скоротилась кількість 42% наземних видів тварин і рослин в Європі та Центральній Азії.

Вчені наголошують, що останній раз подібна ситуація фіксувалась близько 66 мільйонів років тому, коли на Землю впав астероїд. Проте зараз у цій екологічній катастрофі винні самі люди.

Експерти закликають Україну долучатись до всесвітньої боротьби за збереження лісових насаджень. Наприклад, на Філіппінах парламент ухвалив закон, який зобов'язує випускників шкіл і коледжів висаджувати по 10 дерев перед тим, як отримати диплом про освіту. У такий спосіб влада хоче за одне покоління висадити щонайменше півмільярда дерев. А прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед започаткував державну програму з насадження 4 мільярдів дерев по всій країні. Ідею висадження нових лісів в Африці започаткували ще в 1983 році. Досі у проекті "Велика зелена стіна" беруть участь 11 африканських держав.

Проекти зі збереження лісових масивів діють по всьому світу. Деякі із цивілізованих країн вдаються до кардинальних кроків. Наприклад, Норвегія на 100% відмовилася від вирубки лісів ("політика нульової вирубки") та надає допомогу іншим країнам світу (Oslo Tropical Forests Forum-2018) з відновлення їхніх лісових масивів — зелених легенів планети. Україні слід не лише на загал плескати в долоні, підтримуючи на словах такі країни, як Ефіопія та Норвегія, а й активно собі братись за роботу. Перш за все – цинічно не красти ліс у теперішнього та майбутнього покоління!

Зверніть увагу на зміни температури в Україні: Розробили сайт, що показує зміни температури на планеті з 1901 до 2018 року