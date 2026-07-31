Українські рятувальники відправилися до Франції на ліквідацію масштабних лісових пожеж

Вранці 31 липня українські рятувальники вирушили до Франції. Вони допомагатимуть у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, які охопили країну.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

ДСНС відправили до Франції на гасіння пожеж

Загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів відправили до Франції за дорученням президента Зеленського та в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Напередодні міністр внутрішніх справ України Вигівський мав онлайн-розмову з французьким колегою Лораном Нуньєсом. Вони обговорили деталі щодо роботи української команди.

Також у разі додаткової потреби ми готові скерувати на допомогу у гасінні лісових пожеж авіацію ДСНС,

– повідомив міністр.

Він зауважив, що рятувальники ДСНС мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах, адже щодня вони ліквідовують наслідки російських атак, гасять масштабні пожежі, проводять пошуково-рятувальні операції та працюють у зонах постійної небезпеки.

"Попри виклики повномасштабної війни та десятки щоденних обстрілів, Україна завжди готова прийти на допомогу тим, хто поруч із нами у найважчі часи", – додав Вигівський.

Нагадаємо, що з початку року у Франції внаслідок лісових пожеж вигоріли близько 115 тисяч гектарів землі.

Наразі пожежники щодня борються з десятками лісових пожеж переважно у південно-західних та південних регіонах. Страждає від вогню й Іспанія. Станом на 27 липня з постраждалих регіонів 300 000 людей евакуювали.

Окрім України, допомогу запропонувала Литва, Чехія та Словаччина.