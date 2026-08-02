Під час гасіння масштабних лісових пожеж у Греції зіткнулися два гелікоптери

У кількох регіонах Греції у суботу, 1 серпня, спалахнули лісові пожежі. Для ліквідації вогню рятувальники залучили авіацію.

У неділю, 2 серпня стало відомо про аварію за участі двох гелікоптерів. Про це повідомила пожежна служба Греції.

Що відомо про катастрофу?

У країні другий день тривають масштабні пожежі. Одним з найбільш небезпечних осередків вогню є узбережжя поблизу Порто-Гермено, розташоване приблизно за 60 кілометрів від столиці Греції.

Вдень 2 серпня під час спроб ліквідації лісових пожеж на захід від Афін зіткнулися два вертольоти BELL, орендовані пожежною службою. У відомстві зазначили, що гелікоптери вилетіли з військового аеропорту Елефсіна.

В районі Псати триває пошуково-рятувальна операція з пошуку екіпажів обох гвинтокрилів. На кожному з вертольотів перебували по двоє людей.

Момент зіткнення гелікоптерів: дивіться відео

Нагадаємо, що Порто-Гермено, розташоване на узбережжі Коринфської затоки, на північний захід від Афін було одним з найнебезпечніших місць. Через пориви вітру, які місцями перевищують 73 кілометри на годину, полум'я дуже швидко змінює напрямок і охоплює нові ділянки лісу.

До боротьби зі стихією залучені сотні пожежників, спецтехніка, пожежні літаки та гелікоптери, які скидають воду й вогнегасні суміші на осередки займання. Через стрімке поширення пожежі влада наказала евакуювати мешканців населених пунктів, розташованих поблизу епіцентру вогню.