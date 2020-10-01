На Луганщині оголосили евакуацію Олександрівки: на селище насувається вогонь
Ситуація з лісовими пожежами на Луганщині залишається напруженою. Так, селище міського типу Олександрівка підпадає під евакуацію, оскільки вогонь саме рухається у його напрямку.
Туди вже їдуть автобуси, якими людей перевозитимуть у безпечні місця. Про це у відеозверненні розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
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Що Гайдай розповів про розповсюдження пожежі:
- Старобільський район – працює ДСНС, критичної ситуації нема.
- Міловський район – з боку Росії перекидається вогонь, працює ДСНС, критичної ситуації нема.
- Поблизу села Смолянинове – багато техніки, ДСНС звітує, що критичної проблеми нема. Селище "відбили".
Втім, за останніми повідомленнями, піднявся сильний вітер, він дме у напрямку Олександрівки. Ми концентруватимемо всі сили, аби її відбити. В Олександрівці оголошена евакуація, туди вже їдуть автобуси, а також "швидкі". Вони теж будуть вивозити людей Це – Новоайдарський район,
– розповів Гайдай.
Він додав, що до пізнього вечора на Луганщині скидали воду 3 літаки і 1 гелікоптер. Втім, вночі літаки працювати не можуть.
Тож будемо перекидати особовий склад ДСНС, щоб відбивати населені пункти. Вже згодом будемо ліквідовувати осередки в лісах,
– уточнив глава ВЦА.
Він також закликав людей не нехтувати оголошеннями про евакуацію та додав, що автобуси та "швидкі" перекидатимуть їх у місця обсервації.
У місцях обсервації буде:
- Одяг;
- Їжа;
- Всі необхідні речі найпершої потреби.
Також Гайдай додав, що фахівці оглядають місця, зруйновані пожежею, а також оцінюють втрати постраждалих. Відтак, невдовзі до Кабміну буде надіслане прохання про виділення необхідних сум компенсацій.
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Що кажуть у МВС
- Станом на 18:00 1 жовтня найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапив 31 населений пункт.
- З найбільш складних – 8 осередків, 1 осередок пожежі між населеними пунктами Байдівка та Половинкине був ліквідований. Продовжується гасіння 7 основних осередків.
- За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем складає понад 11 тисяч гектарів.
- Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб, (з них 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 14 осіб.
- 1 жовтня авіація ДСНС здійснила 60 скидів (246 тонн води).
- Роботи проводяться у цілодобовому режимі.
- У зв’язку з пожежею повністю припинена робота КПВВ "Станиця Луганська" – до ліквідації пожежі.
- Поліція забезпечує цілодобове патрулювання для надання допомоги мешканцям та з метою недопущення мародерства.