Ситуація з лісовими пожежами на Луганщині залишається напруженою. Так, селище міського типу Олександрівка підпадає під евакуацію, оскільки вогонь саме рухається у його напрямку.

Туди вже їдуть автобуси, якими людей перевозитимуть у безпечні місця. Про це у відеозверненні розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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Що Гайдай розповів про розповсюдження пожежі:

Старобільський район – працює ДСНС, критичної ситуації нема.

Міловський район – з боку Росії перекидається вогонь, працює ДСНС, критичної ситуації нема.

Поблизу села Смолянинове – багато техніки, ДСНС звітує, що критичної проблеми нема. Селище "відбили".

Втім, за останніми повідомленнями, піднявся сильний вітер, він дме у напрямку Олександрівки. Ми концентруватимемо всі сили, аби її відбити. В Олександрівці оголошена евакуація, туди вже їдуть автобуси, а також "швидкі". Вони теж будуть вивозити людей Це – Новоайдарський район,

– розповів Гайдай.

Він додав, що до пізнього вечора на Луганщині скидали воду 3 літаки і 1 гелікоптер. Втім, вночі літаки працювати не можуть.

Тож будемо перекидати особовий склад ДСНС, щоб відбивати населені пункти. Вже згодом будемо ліквідовувати осередки в лісах,

– уточнив глава ВЦА.

Він також закликав людей не нехтувати оголошеннями про евакуацію та додав, що автобуси та "швидкі" перекидатимуть їх у місця обсервації.

У місцях обсервації буде:

Одяг;

Їжа;

Всі необхідні речі найпершої потреби.

Також Гайдай додав, що фахівці оглядають місця, зруйновані пожежею, а також оцінюють втрати постраждалих. Відтак, невдовзі до Кабміну буде надіслане прохання про виділення необхідних сум компенсацій.

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