Лісові пожежі охопили Бразилію, 50 кілометрів у вогні: моторошні фото
Масштабні лісові пожежі охопили південний захід Бразилії. В зоні небезпеки тектонічна впадина Пантанал з унікальною екосистемою. Зараз довжина полоси вогню займає 50 кілометрів.
Полум'я вже знищило 50 тисяч гектарів угідь. Фахівці оцінюють ситуацію в регіоні як критичну.
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Пожежі розпочалися 25 жовтня, швидкому поширенню вогню сприяють високі температури та потужний вітер.
Фермерам, що мешкають в регіоні, тимчасово заборонили використовувати вогонь для розчищення територій. Влада направила спецтехніку для боротьби зі стихією.
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