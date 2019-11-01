Лісові пожежі охопили Бразилію, 50 кілометрів у вогні: моторошні фото

Масштабні лісові пожежі охопили південний захід Бразилії. В зоні небезпеки тектонічна впадина Пантанал з унікальною екосистемою. Зараз довжина полоси вогню займає 50 кілометрів.

Полум'я вже знищило 50 тисяч гектарів угідь. Фахівці оцінюють ситуацію в регіоні як критичну.

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Пожежі розпочалися 25 жовтня, швидкому поширенню вогню сприяють високі температури та потужний вітер.

Brazil president still insists forest fire reports hyped up https://t.co/7kd4zQKJg0 pic.twitter.com/U4ymuyPDKQ — Arab News (@arabnews) 31 жовтня 2019 р.

Фермерам, що мешкають в регіоні, тимчасово заборонили використовувати вогонь для розчищення територій. Влада направила спецтехніку для боротьби зі стихією.

BBC News - Amazon fires: What's the latest in Brazil? https://t.co/yHnTWzaC1F — A One Witch Show on the Toad (@FernwehTreasure) 30 жовтня 2019 р.