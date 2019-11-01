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      Лісові пожежі охопили Бразилію, 50 кілометрів у вогні: моторошні фото

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      Лісові пожежі охопили Бразилію
      Лісові пожежі охопили Бразилію / Фото з соцмереж

      Масштабні лісові пожежі охопили південний захід Бразилії. В зоні небезпеки тектонічна впадина Пантанал з унікальною екосистемою. Зараз довжина полоси вогню займає 50 кілометрів.

      Полум'я вже знищило 50 тисяч гектарів угідь. Фахівці оцінюють ситуацію в регіоні як критичну.

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      Пожежі розпочалися 25 жовтня, швидкому поширенню вогню сприяють високі температури та потужний вітер.

      Фермерам, що мешкають в регіоні, тимчасово заборонили використовувати вогонь для розчищення територій. Влада направила спецтехніку для боротьби зі стихією. 

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Бразилія Пожежа Надзвичайні ситуації
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