Лесные пожары охватили Бразилию, 50 километров в огне: жуткие фото
Масштабные лесные пожары охватили юго-запад Бразилии. В зоне опасности тектоническая впадина Пантанал с уникальной экосистемой. Сейчас длина полосы огня занимает 50 километров.
Пламя уже уничтожило 50 тысяч гектаров угодий. Специалисты оценивают ситуацию в регионе как критическую.
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Пожары начались 25 октября, быстрому распространению огня способствуют высокие температуры и сильный ветер.
Фермерам, которые проживают в регионе, временно запретили использовать огонь для расчистки территорий. Власть направила спецтехнику для борьбы со стихией.
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