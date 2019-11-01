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      Лесные пожары охватили Бразилию, 50 километров в огне: жуткие фото

      27 Читати новину українською
      Лесные пожары охватили Бразилию
      Лесные пожары охватили Бразилию / Фото из соцсетей

      Масштабные лесные пожары охватили юго-запад Бразилии. В зоне опасности тектоническая впадина Пантанал с уникальной экосистемой. Сейчас длина полосы огня занимает 50 километров.

      Пламя уже уничтожило 50 тысяч гектаров угодий. Специалисты оценивают ситуацию в регионе как критическую.

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      Пожары начались 25 октября, быстрому распространению огня способствуют высокие температуры и сильный ветер.

      Фермерам, которые проживают в регионе, временно запретили использовать огонь для расчистки территорий. Власть направила спецтехнику для борьбы со стихией.

       

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      851
      Автор: Северин Трач
      Теги: Чрезвычайное происшествие Пожар Бразилия
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