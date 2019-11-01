Лесные пожары охватили Бразилию, 50 километров в огне: жуткие фото

Масштабные лесные пожары охватили юго-запад Бразилии. В зоне опасности тектоническая впадина Пантанал с уникальной экосистемой. Сейчас длина полосы огня занимает 50 километров.

Пламя уже уничтожило 50 тысяч гектаров угодий. Специалисты оценивают ситуацию в регионе как критическую.

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Пожары начались 25 октября, быстрому распространению огня способствуют высокие температуры и сильный ветер.

Brazil president still insists forest fire reports hyped up https://t.co/7kd4zQKJg0 pic.twitter.com/U4ymuyPDKQ — Arab News (@arabnews) 31 жовтня 2019 р.

Фермерам, которые проживают в регионе, временно запретили использовать огонь для расчистки территорий. Власть направила спецтехнику для борьбы со стихией.

BBC News - Amazon fires: What's the latest in Brazil? https://t.co/yHnTWzaC1F — A One Witch Show on the Toad (@FernwehTreasure) 30 жовтня 2019 р.