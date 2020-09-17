Факт інфікування коронавірусом в окупованому Луганську багато сприймають як значно меншу загрозу для власного життя, ніж війну на Донбасі.

Луганчане на временно оккупированных территориях привыкли ко всему, что безумно волновало еще полгода назад. Кажется, что любая перемена и любое событие может быть нежелательным, но и к нему тоже можно привыкнуть. Вероятно, это какой-то местный иммунитет к плохим новостям, выработанный за последние шесть лет.

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Временно оккупированный Луганск на карантине: как это было?

Самое страшное даже не больница и смерть от коронавирусной инфекции (об этом просто не думают), а возможный карантин в школе "ЛНР", который как цепная реакция порождает массу проблем: с кем оставить ребенка, как его учить, как занять, как накормить и прочее-прочее-прочее. Многие родители брали детей на работу, чтобы те не оставались дома одни. И было странно, что безопаснее – ребенок весь день в модуле на рынке при большом скоплении людей или ребенок в школе, где вероятность его инфицирования "минздравом" оценивалась выше.

Поначалу была кучу мемов в интернете на этот счет, которыми мы щедро делились в родительских чатах, узнавая себя в этих уморительных сюжетах. После мы привыкли и к этому. Резко возросла ценность учительского труда. Вот ведь оказывается как. Даже самые большие скептики смекнули, наконец, что учитель может объяснить быстрее и спокойнее, чем родители.

Здесь тоже все было с вариациями. Где-то учителя настолько четко следовали инструкциям "министерства образования" и требовали видео отчетов о выполнении домашних заданий даже по физкультуре и пению, а где-то, наоборот, ссылаясь на преклонный возраст и отсутствие компьютера учитель принимал тайком тетради с выполненным домашним заданием по-старинке. И родители шли на это, понимая, что так – проще. Тайком передавали тетради в открытую форточку школы, носили к запасному выходу и приглашали учителя за деньги домой к детям, группируясь для этого с родителями одноклассников. После всего ценность учительского труда возросла в разы. Спрос на репетиторство подскочил как никогда до этого.

"Республика" парадоксов и коррупции

Парадокс в том, что рынки и транспорт закрывали тогда, когда заболевших по "республике" было меньше сотни, и все работает сейчас, когда заболевших уже под тысячу, когда смертность перевалила за два десятка, когда погибли от вируса два врача-инфекциониста и с тяжелой формой коронавируса слег ректор медицинского университета.

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И тем не менее маски стали скорее формальностью. Их носят с собой и надевают по призыву кассира в супермаркете и водителя маршрутки.

В вирус не верят, потому что заболевших никто не видел вблизи.

Как проходит обучение в Луганске во время пандемии?

Каждое школьное утро для родителей стало праздничным, потому что страх карантина и предчувствие карантина остались.

Обязательным стало требование отмечать температуру с утра в школьных дневниках, заверяя ее подписью родителей. Появилась новая коррупционная схема – не ставить энку ребенку за благодарность, чтобы не брать справку на один-два дня пропуска. Вообще, все происходящее скорее сыграло на руку учителям – репетиторство и справки, о которых можно договариваться.

Любое школьное новшество, такое как маски, градусники и антисептики бьет по родительскому карману. Кто-то заказывает маски на весь класс, чтобы учителю было проще отследить, меняют ли дети маски, а где-то их нужно просто держать в поле зрения, чтобы успеть надеть на случай проверки.

Новости о вирусе стали не первой строкой новостей, хотя больницы "республики" переполнены тяжелыми случаями пневмонии.

О вирусе можно прочесть как бы между прочим – новая смерть от коронавирусной инфекции. И это подают между "пьяными бойцами ВСУ", дезертирством в украинской армии и ошибками Зеленского. Выходит, что журналистов куда более волнуют проблемы территории Украины подконтрольные Киеву, чем собственные проблемы с медициной.

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А если по факту всего происходящего, люди устали даже от слухов. И уже скорее нехотя передают какие-то будто бы свежие новости. И сам факт инфицирования многие воспринимают как гораздо меньшую угрозу для собственной жизни, чем эта война.