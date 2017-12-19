Лист Саакашвілі Порошенкові: "Рух нових сил" зробив заяву

Лист, який опублікував прес-секретар Президента України Петра Порошенка від лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі, є справжнім.

Нагадаємо, у вівторок, 19 грудня, прес-секретар глави держави оприлюднив лист від Саакашвілі, в якому політик зізнався, що допускав і допускає багато політичних помилок та виступив за деескалацію ситуації. У листі він також пообіцяв не вдаватися до подальшої дестабілізації і запропонував переговори "з уповноваженим представником".

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Прес-служба Міхеіла Саакашвілі підтвердила справжність листа у коментарі "Українській правді".

"Це лист відповідального політика, який буде розкачувати будку олігархів, але ніколи Україну. Те що Банкова опублікувала цей лист – це слабка позиція", – вважають представники Саакашвілі.

При цьому, на їх думку, витоком інформації про лист команда Порошенка намагалася дискредитувати Саакашвілі.