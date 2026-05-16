Біля Венесуели затримали український літак, який нібито прямував до Лівії з вибухівкою

14 травня у Тринідаді і Тобаго затримали український вантажний літак, який прямував до Лівії. Як причину місцева влада назвала перевезення незадекларованих вибухових речовин на борту.

14 травня український літак рейсу CVK-7078 прибув на острів Тринідаді і Тобаго для технічної посадки. Борт вилетів з Багамських островів і мав далі летіти через Кабо-Верде до Лівії. Про це повідомили в Управлінні аеропортів Тринідаду і Тобаго.

Чому український літак затримали у Тринідаді і Тобаго?

Під час перевірки місцеві служби виявили на літаку вибухові речовини, незадекларовані відповідно до встановлених міжнародних авіаційних та безпекових протоколів. Судно разом із українським екіпажем затримали.

До розслідування справи долучилися різні правоохоронні та митні органи, зокрема міжнародні служби безпеки. Згодом з'ясувалося, що пілот екіпаж не були причетні до порушень, тому літаку дозволили продовжити політ.

Як пише Jamaica Observer, міністр внутрішньої безпеки Тринідаду і Тобаго Роджер Александер заявив у парламенті, що літак перевозив кілька тонн заборонених небезпечних вантажів і був затриманий одразу після посадки.

У поліції додали, що це вже не перший інцидент безпеки в аеропорту Піарко цього місяця, тому ситуація перебуває під особливим контролем державних служб.

Тринідад і Тобаго розташований на важливому транзитному маршруті між Південною Америкою, Північною Америкою та Європою, через що його часто використовують для наркотрафіку. Через високий рівень злочинності країна неодноразово запроваджувала надзвичайний стан.

Що відомо про військову співпрацю Лівії та України

За даними RFI, Лівія домовилася з Україною про розміщення близько 200 українських військових на своїй території. В обмін на це Україна навчає лівійських військових використанню безпілотників та сучасних військових технологій.

Українські підрозділи розміщені на 3 об'єктах – у військовій академії, на базі безпілотників і в штабі однієї з лівійських бригад. Частина цих локацій розташована поблизу узбережжя та використовується для роботи з дронами.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що поява української військової присутності в Середземному морі може свідчити про новий рівень ролі України у світовій безпековій системі.

За його словами, раніше Україна брала участь переважно в миротворчих місіях за кордоном, однак розміщення власних військових об'єктів або фахівців за межами країни безпосередньо разом із союзниками – це вже якісно інший рівень впливу.

Українська присутність у Лівії спрямована не проти класичного флоту Росії, а проти так званого "тіньового флоту" та розвідувальних суден, які маскуються під цивільні. Це вже не стільки військовий, скільки економічний тиск на Росію.