Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути

Перший місяць літа виявися дуже насиченим! Ми почули неймовірно круті альбоми від Jay Z & Beyoncе та Gorillaz, в українському сегменті новим синглом порадували "Океан Ельзи", а Андрій Хливнюк разом Сашою Чемеровим представили пісню, яка буде лунати майже на всіх фестивалях країни! Готові до порції крутої музики?

Серед усього музичного різноманіття 24 канал обрав 10 музичних прем'єр червня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

The Carters (Jay Z & Beyoncе) – Everything is Love (album)

Американський репер Jay Z і співачка Beyoncе (а також чоловік і дружина) об'єдналися в дует The Carters і, фактично, без жодних попереджень випустили спільний альбом "Everything is Love". Спочатку він був доступний для прослуховування на Tidal (стрімінговому сервісі Jay Z), а тепер доступний і на інших сервісах.

Чутки про об'єднання Jay Z і Beyoncе ходили ще з 2016 року, але під час першої спроби працювати музиканти взялися за запис сольних композицій. Цього ж разу у них все вийшло, і перший спільний альбом містить 9 композицій, а також бонусну композицію "SALUD!" за участю хіп-хоп тріо Migos і Фаррелла Вільямса.

Композиції виконані в кращих традиціях попередніх колаборацій пари – вони ідеально доповнюють один одного, а іноді і зовсім міняються місцями: Beyoncе вправляється в майстерності речетативом, а Джей переходить на лірику – завдяки такому симбіозу робота відчувається цілісною.

Альбом став своєрідною сповіддю двох артистів. Джей встиг розкритикувати "Греммі" (посилаючи премію куди подалі, адже з 8 номінацій він не виграв жодної), згадав також і Super Bowl: "Я відмовився від Super Bowl. Я потрібен їм, а вони не потрібні мені". Можна вважати це підтвердженням того, що Джей таки відмовився від виступу на лютневому шоу. А от Beyoncе послала під три чорти сервіс Spotify, на якому її останній лонгплей так і не з'явився через конфлікт з правилами сервісу.

Не обійшлося і без одкровень щодо подружнього життя: "Ми розлучилися, а потім знову зійшлися. Ми прийшли і завоювали. Тепер ми щасливі в любові". Здається, подружжя не зупинити і вони висловилися про все, про що мовчали раніше.

Разом з лонгплеєм вийшов кліп на трек "APES**T". Навіть якщо ви не фанат Beyoncе, то подивіться його хоча б тому, що зйомки відбулися в Луврі! Хто ще з артистів може цим похизуватись? В кліпі музиканти знову перевершили себе за частиною естетики, харизми і уміння робити перформанс, від якого не відірватися.

The Carters – APES**T (дивитись відео онлайн)

OneRepublic – Connection (сингл)

Після свого останнього альбому "Oh My My" в 2016 році американці OneRepublic заявили, що гурт бере медіа-перерву. Просування того ж альбому завдало шкоди психічному здоров'ю Раяну Теддеру і тому музиканти зосередились на синглах.

І "Connection" – це вже п'ятий сингл за останні два роки. Ймовірно, що й нового альбому нам чекати недовго. Ходять чутки, що його презентують вже в цьому році. Композицією Раян хоче показати зв'язок між чимось справжнім та автентичним – він зізнається у власній самотності, але все ще перебуває у пошуках нового і кращого шляху.

OneRepublic – Connection (дивитись відео онлайн)

Die Antwoord — Alien (кліп)

Так-так, кейптаунський рейв-гурт "Die Antwoord" востаннє радував нас новинками ще в 2016 році. Тоді вийшов альбом "Mount Ninji and da Nice Time Kid", новий п'ятий альбом гурт презентує вже цього року.

Але цього місяця гурт презентував кліп на трек "Alien" з альбому 2016 року. Згідно з сюжетом кліпу, вокалістка колективу Йоланді Фіссер — інопланетянка. Вона співає в покинутому будинку і бродить по пустельних вулицях міста. В одній з забігайлівок їй відмовляють в обслуговуванні, посилаючись на табличку з відповідною вказівкою. Другий вокаліст, відомий як Ніндзя, з'являється в кадрі лише під час сцени в забігайлівці — він виконав роль кухаря.

До слова, "Die Antwoord" завітають з концертом до Києва 6 серпня.

Die Antwoord — Alien (дивитись відео онлайн)

Gorillaz — The Now Now (album)

Віртуальний гурт Gorillaz змінив одного з учасників і представив шостий студійний альбом "The Now Now". У лонгплей увійшло 11 треків, і, на відміну від попередньої роботи, хлопці обмежилися мінімальною кількістю гостей — в альбомі з'явилися джазмен Джордж Бенсон, репер Snoop Dogg і частий колаборатор гурту Джеймі Прінсіпл. Продюсерами лонгплею стали учасник дуету "Simian Mobile Disco" Джеймс Форд, відомий роботою з "Arctic Monkeys", "Florence + the Machine" і "Depeche Mode", а також Ремі Шинку, який співпрацював з "The Rolling Stones" і Полом Маккартні.

Основна частина альбому записувалася під час попереднього концертного туру гурту. Нові сингли публікувалися після написання, а також виконувались на концертах. Особливої інтриги, схоже, вирішили не зберігати.

Змінилися також і віртуальні персонажі — Нудл стала дорослою жінкою, Мердок у в'язниці, а на заміну йому прийшов Ейс, член банди Gangreen з мультика "Суперкрихітки", 2D злегка лисіє, а Расел коливається в вазі.

Gorillaz — Fire Flies (дивитись відео онлайн)

Kygo і Imagine Dragons — Born To Be Yours (сингл)

Ось він! Справжній хіт літа, який ви будете чути звідусіль!

Для норвезького діджея Kygo співпраця з рок-музикантами звична. Він уже записувався з U2, OneRepublic і The Night Game. А в колаборації з Imagine Dragons успіху не довелося довго чекати!

Лише за три години після публікації на YouTube-каналі Kygo пісню прослухали понад 100 тисяч разів, а зараз вже має більше 25 мільйонів (!) прослуховувань. Цю новинку вже нарекли головним музичним хітом і нам важко не погодитись!

Послухати Imagine Dragons в Києві можна буде в останній день літа — 31 серпня у Києві.

Kygo і Imagine — Dragons Born To Be Yours (дивитись відео онлайн)

Christina Aguilera — Liberation

Любителі поп-музики в цілому і Крістіни Агілери чекали релізу її нового альбому "Liberation" довгих шість років. У 2012 році Агілера випустила альбом "Lotus", оголосивши про творче переродження. Його холодно прийняли критики і глядачі — пластинка стала найменш успішною з продажу в дискографії співачки. Після того вона зникла майже на два роки і в 2014 році підтвердила, що працює над новим альбомом.

Про що альбом "Liberation" ("Звільнення")? Відповідь в назві. Він про свободу вибору і самореалізації.

Кульмінація альбому йде відразу після вставки "Dreamers". Пісня "Fall in Line" була написано ще до руху MeToo, але саме зараз вона спокійно могла б стати гімном епохи, яка почалася в 2017-му. Адже ця пісня для всіх дівчат, яких об'єктивували і сприймали тільки через призму їх сексуальності, яких пригнічували і принижували. Пісня про тих і для тих, кому намагалися закривати рот чоловіки.

Christina Aguilera — Fall In Line (дивитись відео онлайн)

Бумбокс і The Gitas — "Тримай мене"

Гурти "Бумбокс" і "The Gitas" записали спільний трек "Тримай мене" — і це, без перебільшень, одна із кращих композицій від українських музикантів за останній час.

Композиція увійде до повноформатного альбому "Бумбокс", який зараз записують, та до міні-альбому "The Gitas", що писався упродовж двох років у Лос-Анджелесі.

"Пісня дуже глибока, і головне, що в ній є – це повітря, яке залишається для слухача. Кожен зможе сам натягнути на себе свій сенс, попри те, що ми з Андрієм теж кожен вкладали туди свої смисли", – розповідає про трек Чемеров.

Концертна прем’єра "Тримай мене" відбудеться 7 липня під час виступу "Бумбоксу" на фестивалі Atlas Weekend.

Бумбокс і The Gitas — "Тримай мене" (дивитись відео онлайн)

Океан Ельзи — "В небо жене" (сингл і кліп)

Гурт "Океан Ельзи" представив новий сингл під назвою "В небо жене", а через кілька днів і кліп на нього. Як відзначили музиканти на офіційній сторінці ОЕ в Facebook, мотив майбутньої пісні з'явився під час перебування Святослава Вакарчука в Стенфордському університеті взимку 2018 року.

"Ця пісня нагадала нам "Океан Ельзи" періоду ранніх двотисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте "В небо жене" все одно інакша, бо з’явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. Та сам настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами", — прокоментував вихід синглу Вакарчук, який також є автором лірики.

Океан Ельзи — "В небо жене" (дивитись відео онлайн)

Constantine — 90

Український виконавець лейблу Masterskaya Constantine представив новий міні-альбом "90" та кліп на трек "Стыдно".

В реліз увійшли п'ять композицій — "Стыдно", "Искра", "Гавань", "90" та "Музыка".

"Весь матеріал вийшов драйвовим та танцювальним, але вперше саме у віршах я знайшов місце для особистих переживань", — відзначив сам виконавець.

Constantine — Стыдно (дивитись відео онлайн)

Eshtar — Sound of World

Українська співачка Eshtar, справжнє ім'я якої Ештар Раді, презентувала міні-альбом "Sound of World", що складається з шести композицій

Видавцем став британський лейбл Maitre. Більшу частину треків з альбому Eshtar написала сама. Їй також допомагає український музикант і сонграйтер Джей Бардаченко.

Вона також випустила кліп на одну з пісень — "Sweet Lie".