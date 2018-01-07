Литва у 2017 році подвоїла видачу трудових віз для українців

Литва у 2017 році видала 34,5 тисячі трудових віз або дозволів на проживання на підставі наявності робочого місця. З них — близько 20 тисяч документів отримали громадяни України.

Про це пише Delfi.lt із посиланням на Департамент міграції Литви.

Повідомляється, що в 2016 році в Литву на роботу прибули 18 тисяч осіб, з них приблизно 10 тисяч — українці.

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Експерти зазначають, найчастіше українці влаштовуються на місця водіїв вантажного транспорту далекого прямування, бетонників, мулярів, фахівців з опоряджувальних робіт, монтажників корпусів кораблів, зварювальників.

У свою чергу, бізнесмени стверджують, що найбільше турбот доставляє довгий розгляд заяв про видачу віз та посвідки на проживання.