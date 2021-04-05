Громадський транспорт за спецперепустками, закриті школи і дитячі садки: з понеділка українська столиця посилює локдаун. Противники карантинних заходів обурюються. Далі читайте російською.

Но и сторонники карантина рассержены: на фоне забитых больниц предпринятое ужесточение выглядит безнадежно запоздавшим. Политику властей критикуют с обеих сторон – и к этому приводит тщетная попытка удовлетворить сразу всех.

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Страна разделена надвое

Еще год назад в украинском обществе наметились два практически несовместимых подхода к пандемии COVID-19. Одни из нас считаются с новой угрозой, другие стараются не обращать на нее внимания. Одни хотят защитить себя и своих близких, другие – любой ценой сохранить привычный образ жизни. Одних возмущают рекордные цифры госпитализированных и умерших, других – всякое закручивание гаек. Для первых здоровье важнее заработка и досуга, для вторых – наоборот.

Четкой границы между двумя частями общества нет: ежедневно из второго лагеря в первый мигрируют тысячи украинцев, лично соприкоснувшихся с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Тем не менее страна остается разделенной надвое. Представители обоих лагерей воспринимаются наверху как потенциальные избиратели, которым нужно угодить: причем угодить желательно и тем, и другим. Таким образом, противоэпидемическая стратегия превращается в рейтинговую погоню за двумя зайцами – с предсказуемым результатом.

С одной стороны, никто не хочет злить граждан, не приемлющих локдаун. Это заставляет власть имущих до последнего воздерживаться от серьезных карантинных ограничений: в надежде, что ситуация как-то рассосется. С другой стороны, игнорировать медицинский коллапс и не обращать внимания на украинцев, задыхающихся без адекватной врачебной помощи, тоже нельзя. Когда больницы оказываются забиты под завязку, гайки все равно приходится закручивать. Но эти вымученные, всячески оттягиваемые решения имеют куда меньший эффект, чем противоэпидемические меры, которые можно было ввести на упреждение.

Местные власти против центральной и наоборот

"Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и позор, и войну", – в наших реалиях это известное высказывание может быть перефразировано:

Если страна между локдауном и неконтролируемой эпидемией выбирает эпидемию, она получит и эпидемию, и локдаун.

Правда, весной 2021-го наиболее непопулярные ограничения в Украине вводятся местными властями, а правительство демонстративно воздерживается от общенационального локдауна. Эту тактику можно считать своеобразной местью за 2020 год, когда все было с точностью до наоборот: в преддверии региональных выборов решения центральной власти демонстративно саботировались на местах.

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Однако неуклюжий перевод стрелок вряд ли будет иметь успех у населения. Так уж сложилось, что украинский обыватель не придает особого значения разделению властей, и в массовом сознании любой негатив ассоциируется с высшим руководством страны. Обитателям Банковой и Грушевского поставят в вину и закрытые кафе, и переполненные больницы по всей Украине. Критикуя отечественную борьбу с COVID-19, граждане будут вкладывать в эту критику противоположный смысл, но недовольство будет всеобщим: трудно ожидать чего-то другого от погони за двумя зайцами.