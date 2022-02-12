Накануне, во время визита главы британского МИДа Лиз Трасс в Москву, Сергей Лавров разочарованно заявил, что это был диалог немого с глухим. На что Лиз Трасс загадочно ответила – я точно не была немой.

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Будапештский меморандум

И это действительно так. Например, Лиз Трасс неожиданно предлагает Лаврову свой сценарий получения Россией гарантий безопасности. И называется он просто – Будапештский меморандум.

Мол, если Россия выполнит все его пункты, то никакой угрозы Кремлю не будет. А потому – может стоит вернуться не к Минским соглашениям, а к куда более основополагающему документу?

А немного позже, британский парламент гордо заявляет – поправки к закону о резком ужесточении санкций против России, в случае ее вторжения в Украину – приняты

Давайте сейчас подробно разберем, насколько они опасны для России, и главное – Путинского окружения.

По сути новые поправки в британский закон, максимально расширяют перечень тех, кто, по мнению Лондона, вовлечен в дестабилизацию ситуации в Украине. Исходя из этого критерия и будут вводиться санкции.

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Какие есть категории

Кто же подпадает под обвинение – причастен к агрессии против Украины. Таких категорий целых 6.

Первая – это те, кто напрямую вовлечен в дестабилизацию в Украине:

это вся кремлевская верхушка принимающая решения;

боевики на Донбассе;

те, кто их покрывает и снабжает.

Идаже российские политики, которые делают агрессивные заявления, которые могут повлечь за собой новый виток дестабилизации.

Вторая категория – те физлица и компании, которые предоставляют финансовые услуги, технологии и ресурсы, которые могут содействовать дестабилизации в Украине. Это все кто вкладывает деньги, или поддерживает в иной способ пророссийские проекты в Украине.

Кроме того, это все российские компании, которые так или иначе связаны с оккупантами в Крыму и на Донбассе.

Третья категория – те, кто мешает работе международных организаций в Украине. Этот пункт, кстати, может применяться ко всем прихвостням России, которые кричат о так называемом внешнем управлении Украиной.

Четвертая категория – все, кто ведет бизнес с Донбассом. Здесь вообще огромное поле для санкций, ведь как бизнес с Донбассом можно расценивать любую псевдопомощь боевикам – от поставок продуктов до покупки донецкого угля.

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Пятая категория – те, кто ведет торговую деятельность или работает в Крыму. Это касается как российских компаний, так и зарубежных.

Особенный пункт

И шестая категория, как по мне самая интересная – те, кто, цитирую: "получает выгоду от российского правительства или оказывает ему поддержку". Вот этот пункт особенный – по сути под него подпадает полностью всё окружение Путина.

Кого же можно назвать выгодополучателем Кремля?

Это все люди и компании, которые прямо или косвенно контролируются, или финансируются государством, в том числе через государственные органы-прокладки, типа российского фонда прямых инвестиций, или фонда национального благосостояния, или получают иную материальную выгоду от правительства.

То есть, как пример, это:

глава "Газпрома" Алексей Миллер;

глава "Роснефти" Игорь Сечин;

глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин;

глава "Центробанка" Эльвира Набиулина;

глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Вдобавок это российские олигархи, которые прячут свои деньги в Лондоне. Например Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов. И это лишь те, кто приходит на ум в первую очередь. Список далеко не полный.

Ведь новые поправки позволяют вводить санкции против предприятий и лиц, стратегически и экономически важных для России.

А это химический, строительный, военный, транспортный и энергетический сектора, отрасль электроники, финансовых услуг, информации, коммуникаций и цифровых технологий. То есть все сектора экономики, разве что кроме продовольственного.

Санкции против зарубежных компаний

Вдобавок теперь Лондон может вводить санкции против зарубежных компаний, которые аффилированы с Кремлем. А также против западных предпринимателей, которые поддерживают политику Кремля.

То есть поле для введения санкций, если Россия вторгнется в Украину снова, поистине огромно.

Но, здесь важен еще один момент – сразу после голосования парламента об ужесточении санкций, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что другие европейские страны должны последовать примеру Лондона.



Кремлю следует трижды подумать / Фото Getty Images

Например, по мнению Джонсона, одной из компаний, которая напрямую связана с Кремлем, является "Северный поток-2", а потому Германии следует внести его в гарантированный список подсанкционных компаний.

Здесь также не стоит забывать о том, что в это же время, Великобритания активно усиливает восточный фланг НАТО перебрасывая войска и военную технику. Поэтому, Кремлю следует трижды подумать, какой следующий шаг он готов сделать.