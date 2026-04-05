Охоронці мера Лондона загубили сумку зі зброєю та боєприпасами біля його будинку

Біля дому мера Лондона Садіка Хана знайшли сумку його охоронців зі зброєю, боєприпасами та електрошокером. П'ятьох поліціянтів, що могли забути її там після зміни – відсторонили від служби.

Про це повідомляє Independent.

Як зброю забули біля будинку мера Лондона?

Про знахідку британська поліція дізналась від місцевих жителів. Жінка розповіла, що помітила сумку на узбіччі та сказала про це своєму чоловікові. Він заніс її додому, бо думав, що там лежать гроші.

Відкривши сумку, чоловік побачив всередині напівавтоматичний карабін MP5 Heckler & Koch, пістолет Glock, електрошокер та боєприпаси. Тоді він викликав поліцію.

Правоохоронці прибули на виклик за сім хвилин та обережно вилучили знахідку. Очевидцям повідомили, що небезпечні предмети нібито міг залишити один з охоронців мера столиці Великої Британії.

Ми усвідомлюємо занепокоєння, яке це може викликати, і було негайно розпочато внутрішнє розслідування цих обставин,

– заявили у поліції.

Речник мера Лондона повідомив, що поліція має вжити всіх заходів, щоб уникнути інциденту в майбутньому.

Зазначається, що Садік Хан загалом має 15 озброєних поліцейських. Деякі з них охороняють його цілодобово через загрози замахів. Наразі п'ятьох офіцерів відсторонили від служби.

