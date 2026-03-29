В поліції заявили, що 7 людей отримали важкі травми, але їхньому життю нічого не загрожує. Про це повідомили в BBC.

Що відомо про інцидент в Дербі?

Правоохоронці повідомили, що 30-річний чоловік, родом з Індії, влетів у групу людей в Дербі. Згодом його затримали та наразі він перебуває під арештом.

Водія підозрюють у:

замаху на вбивство;

заподіянні тяжких тілесних ушкоджень внаслідок небезпечного водіння;

умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень;

небезпечному водінні.

Поліція заявила, що неупереджена щодо мотивів чоловіка. Правоохоронці також повідомили, що постійної загрози для населення немає.

Всупереч спекуляціям в Інтернеті, в результаті інциденту ніхто не загинув. Хоча ми знаємо, що це буде тривожно, ми хотіли б запевнити людей, що ми не вважаємо, що існує постійний ризик для населення,

– зазначили в поліції.

Один зі свідків інциденту повідомив, що бачив багато постраждалих людей, проте навіть не зрозумів, що відбувається.

За його словами, на місце одразу прибула поліція та карети швидкої допомоги. Він додав, що бачив, як лікарі рятували постраждалих.

