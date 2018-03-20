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Лоукост Wizz Air влаштував одноденну акцію на всі рейси в Польщу і назад

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Лоукост Wizz Air влаштував одноденну акцію на всі рейси в Польщу і назад
Лоукост Wizz Air влаштував одноденну акцію на всі рейси в Польщу і назад / epravda.com.ua

Угорський лоукост Wizz Air ввів знижку 20% на всі рейси з/до Польщі при бронюванні 20 березня 2018 року з 00:00 до 23:59 за центрально-європейським часом (різниця з Києвом складає 1 годину).

Про це повідомив авіаперевізник Wizz Air на своїй сторінці в Facebook.

За умовами акції, знижка дійсна тільки при бронюванні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку. При цьому період подорожі обмежений.

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В акції беруть участь тільки рейси на будь-які маршрути до Польщі та з Польщі, які будуть здійснені до 30 квітня 2018 року.

Зазначимо, на даний момент можна полетіти з Києва в такі польські міста, як Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін і Познань. Зі Львова – у Вроцлав, Гданськ та Катовіце. З Харкова у Катовіце Wizz Air почне літати тільки в червні.

Зазначимо, авіакомпанія Wizz Air змінила дату запуску рейсу між Львовом та німецьким Дортмундом. Якщо раніше перший рейс було заплановано на 21 травня, то тепер запуск відбудеться на два місяці раніше.

Чим відома авіакомпанія Wizz Air? Це найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, який здійснює рейси за більш, ніж 550 маршрутами з 28 баз у 43 країнах. Флот авіакомпанії налічує 87 літаків Airbus A320 і A321.

Теги: авіація Wizz Air
Джерело: 24 Канал
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