Лоукостер Wizz Air запустив авіарейси зі Львова до Кіпру: розклад і вартість квитків
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air 28 жовтня запустила прямі авіарейси зі Львова до Ларнаки (Кіпр).
У системі бронювання авіакомпанії вказують, що рейси здійснюватимуться двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях.
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Тривалість польоту складає три години. Вартість квитків в одну сторону без багажу – 709 гривень.
До слова, нещодавно угорський лоукостер відкрив рейси зі Львова та Харкова до Будапешта. Перший рейс відбудеться 1 червня 2020 року, однак квитки можна купити вже зараз.
Відзначимо, що з березня 2020 року Wizz Air запускає рейси із Запоріжжя у Гданськ, Вроцлав, Краків (усі - Польща), Відень (Австрія), Вільнюс (Литва) і Будапешт (Угорщина).
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Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан.
Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.