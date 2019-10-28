Лоукостер Wizz Air запустив авіарейси зі Львова до Кіпру: розклад і вартість квитків

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air 28 жовтня запустила прямі авіарейси зі Львова до Ларнаки (Кіпр).

У системі бронювання авіакомпанії вказують, що рейси здійснюватимуться двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях.

Це цікаво: Відпочинок на Кіпрі: найкрасивіші місця, через які варто відвідати острів

Тривалість польоту складає три години. Вартість квитків в одну сторону без багажу – 709 гривень.

До слова, нещодавно угорський лоукостер відкрив рейси зі Львова та Харкова до Будапешта. Перший рейс відбудеться 1 червня 2020 року, однак квитки можна купити вже зараз.

Відзначимо, що з березня 2020 року Wizz Air запускає рейси із Запоріжжя у Гданськ, Вроцлав, Краків (усі - Польща), Відень (Австрія), Вільнюс (Литва) і Будапешт (Угорщина).

До слова: Лоукостер Ernest анонсував нові маршрути з України до Італії: список міст

Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан.



Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.