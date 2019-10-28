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      Лоукостер Wizz Air запустив авіарейси зі Львова до Кіпру: розклад і вартість квитків

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      Wizz Air літатиме до Кіпру зі Львова
      Wizz Air літатиме до Кіпру зі Львова / pinterest.com

      Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air 28 жовтня запустила прямі авіарейси зі Львова до Ларнаки (Кіпр).

      У системі бронювання авіакомпанії вказують, що рейси здійснюватимуться двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях.

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      Тривалість польоту складає три години. Вартість квитків в одну сторону без багажу – 709 гривень.

      До слова, нещодавно угорський лоукостер відкрив рейси зі Львова та Харкова до Будапешта. Перший рейс відбудеться 1 червня 2020 року, однак квитки можна купити вже зараз.

      Відзначимо, що з березня 2020 року Wizz Air запускає рейси із Запоріжжя у Гданськ, Вроцлав, Краків (усі - Польща), Відень (Австрія), Вільнюс (Литва) і Будапешт (Угорщина).

      До слова: Лоукостер Ernest анонсував нові маршрути з України до Італії: список міст

      Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан.

      Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.

      blog_ava
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Wizz Air Кіпр Подорожі
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