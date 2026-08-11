Очільник Закарпатського ТЦК готує помсту: Лубінець заявив про переслідування свого представника

Представник Уповноваженого з прав людини на Закарпатті Андрій Крючков викрив численні порушення з боку працівників ТЦК та СП в регіоні. Після цього він почав зазнавати переслідування.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що відомо про переслідування представника омбудсмена?

За словами Лубінця, він отримав інформацію про можливу спробу керівника обласного ТЦК та СП ініціювати проти Крючкова кримінальне провадження.

Йому можуть закинути перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Омбудсмен вважає, що такі дії можуть бути спробою втрутитися в роботу його представника та перешкодити йому захищати права громадян.

Лубінець наголосив, що необхідність мобілізації не виправдовує порушення закону чи прав людини.

Він зазначив, що проблемою для армії є не ті, хто повідомляє про порушення, а ті, хто відправляють до війська тяжкохворих або непридатних за станом здоров'я людей.

Лубінець підкреслив, що його команда не збирається замовчувати такі випадки та й надалі реагуватиме на порушення прав людей під час мобілізації.

Які порушення були викриті в ТЦК та СП на Закарпатті?

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомляв про кричущі порушення, які виявив його представник Крючков під час перевірки військкоматів на Закарпатті.

Найбільше шокувала ситуація в Берегівському районному ТЦК та СП. Там сотні людей могли незаконно утримувати в приміщенні військкомата, навіть якщо вони мали чинні відстрочки. Їм не дозволяли залишати територію центру, а відстрочки могли скасовувати без законних підстав.

Зокрема, під час перевірки були виявлені випадки:

блокування виходу для військовозобов'язаних;

скасування відстрочок без засідань відповідних комісій;

внесення неправдивих даних до державної системи.

Посадовці використовували фіктивні рапорти як підставу для позбавлення людей їхніх прав.

Крім того, на збірному пункті зафіксували неналежні умови перебування: проблеми із санітарним станом туалетів, нестачу питної води, білизни, ковдр та засобів гігієни.

Лубінець зазначив, що лише протягом липня його представник допоміг звільнити 11 людей, яких, за його даними, незаконно утримували в цьому ТЦК. Ще двох громадян звільнили безпосередньо під час перевірки.

Омбудсмен заявив, що виявлені порушення можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, зокрема незаконного позбавлення волі, службового підроблення та перевищення повноважень. Матеріали перевірки він направив до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону для внесення відомостей до ЄРДР та проведення розслідування.