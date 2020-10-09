Поблизу села Болотенне Станично-Луганського району підірвався пожежний автомобіль. У результаті постраждали троє людей.

Інцидент трапився 9 жовтня 2020 року о 9:50 при гасінні пожежі неподалік села Болотенне. Про це повідомили у фейсбуці Станично-Луганської РДА.

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На вибуховому пристрої стався підрив пожежного автомобіля ДП "Станично-Луганське ДЛМГ" "АМУР",

– йдеться у повідомленні.

У результаті вибуху постраждали водій пожежного автомобіля – 35-річний В.С. Зюбенко, майстер лісу Станично-Луганського лісництва Р.І. Кравцов та співробітник ДСНС.

Потерпілих госпіталізували у Станично-Луганську районну лікарню. Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.



На Луганщині підірвався пожежний автомобіль / Фото Станично-Луганської РДА

Постраждали троє людей, автомобіль не вдасться відремонтувати / Фото Станично-Луганської РДА

У селі Болотенне підірвався пожежний автомобіль: дивіться карту

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