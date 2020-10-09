На Луганщині підірвався пожежний автомобіль: троє постраждалих – фото
Поблизу села Болотенне Станично-Луганського району підірвався пожежний автомобіль. У результаті постраждали троє людей.
Інцидент трапився 9 жовтня 2020 року о 9:50 при гасінні пожежі неподалік села Болотенне. Про це повідомили у фейсбуці Станично-Луганської РДА.
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На вибуховому пристрої стався підрив пожежного автомобіля ДП "Станично-Луганське ДЛМГ" "АМУР",
– йдеться у повідомленні.
У результаті вибуху постраждали водій пожежного автомобіля – 35-річний В.С. Зюбенко, майстер лісу Станично-Луганського лісництва Р.І. Кравцов та співробітник ДСНС.
Потерпілих госпіталізували у Станично-Луганську районну лікарню. Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.
На Луганщині підірвався пожежний автомобіль / Фото Станично-Луганської РДА
Постраждали троє людей, автомобіль не вдасться відремонтувати / Фото Станично-Луганської РДА
У селі Болотенне підірвався пожежний автомобіль: дивіться карту
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