Луганська війна: як сепаратисти не можуть поділити ласий шматок

У самопроголошеній "ЛНР" набирає нових обертів протистояння між співробітниками так званого "МВС ЛНР" і "МДБ ЛНР".

Так, 05 березня 2020 року співробітниками так званого "МВС ЛНР" у місті Вахрушеве був зупинений автомобіль ВАЗ-2121 під керуванням громадянина 1971 року народження. Чоловік перевозив 5 000 пачок тютюнових виробів "Marlboro" без марок акцизного збору, передбачених законодавством самопроголошеної "ЛНР".

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29 березня на засіданні "надзвичайної санітарно-протиепідемічної комісії" самопроголошений "міністр МВС ЛНР" Ігор Корнет повідомив, що співробітниками "міністерства" було затримано більше 50 осіб, які незаконно перетнули лінію бойового зіткнення на човнах через річку Сіверський Донець. Корнет підкреслив, що його підлеглі продовжать заходи щодо виявлення місць незаконного перетину лінії зіткнення. За його інформацією, з 25 по 29 березня 2020 було затримано 30 осіб, що незаконно перетнули лінію розмежування з боку території, підконтрольній Україні.

Я закликаю, якщо ці дані дійдуть до протилежного боку, що немає сенсу так ризикувати, все одно ці люди будуть затримані і вони не проникнуть безкарно на територію нашої Республіки,

– додав він.

Тоді підлеглі Корнета стали на заваді планам Пасічника реалізувати контрафактну тютюнову продукцію на території України та РФ і перекрили налагоджений роками трафік, який знаходився під контролем "МДБ ЛНР".

Цей трафік працював як канал незаконного переміщення з території України на територію самопроголошеної "ЛНР" продуктів харчування. Також через цю переправу йшов лом золота і срібла. Золото заходило на територію ровеньківської ювелірного заводу "Агат", де вироблялася ювелірна продукція для подальшої реалізації, як на території України, так і РФ. У зворотному напрямку, з території "ЛНР" на територію контрольовану ЗСУ, човнами переправляли контрафактний алкоголь і тютюн.

Затримані "МВС ЛНР" місцеві мешканці є особами, які безпосередньо задіяні у функціонуванні каналу незаконного переміщення контрафактної продукції. Свого часу "куратором" цього трафіку з боку бойовиків був Армен Багірян на псевдо "Багі". 2 жовтня 2016 року він був ліквідований.

В свою чергу співробітники "служби прикордонної охорони МДБ ЛНР" 24 квітня затримали осіб, які намагалися перемістити через річку Сіверський Донець з території "ЛНР" на територію РФ п'ять тисяч пачок з контрафактними тютюновими виробами "Business class Blue", вартістю 180 тис. рублів.

Наразі, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", "міністром МВС ЛНР" Корнетом віддано розпорядження про проведення превентивних заходів щодо блокування каналів незаконного переміщення контрафактних товарів з території окупованих районів Луганської області, на територію України і РФ. Зокрема, силами "МВС ЛНР" будуть відпрацьовані Слов'яносербський і Краснодонський райони.

Наведені факти наочно свідчать, що між силовими структурами самопроголошеної "республіки" йде війна за фінансові потоки. Примітно, що так звані "контрабандні війни" розгортаються на тлі перерозподілу вугільного ринку в середині самої "ЛНР". Йдеться про те, що "донецький клан" має наміри взяти під контроль фінансові потоки, які контролює ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник. Фінансові інтереси "донецької команди" в Луганську представлені в особі "міністра МВС ЛНР" Корнета.

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Свого часу аналітичний відділ ГІ "Права Справа" інформував українські правоохоронні органи і спеціальні служби, що наразі Україна стоїть перед загрозою насичення внутрішнього ринку контрафактними алкогольними, тютюновими виробами та лікарськими препаратами виробництва самопроголошених "республік".