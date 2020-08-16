Понад 200 тисяч учасників протестів проти режиму Лукашенка зібрались 16 серпня в Мінську. По всій країні також відбуваються багатотисячні акції. Схоже мітингувальникам сподобалось нове гасло протестів – "Лукашенка – в автозак".

Акція наразі відбувається мирно, ОМОНівців майже не видно. Люди кричать під стінами урядових будинків: "Іди", "Трибунал", "Лукашенка – в автозак!", "Хай живе Білорусь!", "Чемодан, вокзал, Ухань". Про це повідомляє видання "Наша Ніва".

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У ці хвилини в Мінську проходить наймасовіший протест в історії країни. За деякими оцінками, до центру міста прийшли від 200 до 400 тисяч людей.

Багатотисячні демонстрації відбуваються у найбільших містах Білорусі. Зокрема, в Гродно на вулиці вийшли понад 40 тисяч осіб, в Пінську – близько 20 тисяч, в Могильові – близько 15 тисяч. Також багатотисячні протести пройшли в Бресті, Бобруйську, Гомелі та Вітебську.

Протестувальники вимагають відпустити всіх раніше затриманих політв'язнів, відставки Олександра Лукашенка і правосуддя над винними в катуваннях.

Зверніть увагу! В Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк з 17 серпня, який продовжиться до виконання вимог людей.

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