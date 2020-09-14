Лукашенко та Путін зустрілися для обговорення низки важливих питань. Невідомо, якими можуть бути результати цих переговорів. Ймовірно, якщо Білорусі потрібна буде підтримка Росії, то Лукашенку доведеться визнати Крим російським.

Про події в Білорусі та ймовірні наслідки візиту Лукашенка до Путіна в ефірі 24 каналу розповів політолог та керівник білоруського Центру політичного аналізу і прогнозів Павло Усов.

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Усов зазначив, що однією із умов отримання допомоги Білорусі від Росії є повна підтримка РФ на міжнародній арені, зокрема у питанні України.

Аби повністю позбавити Лукашенка так званих маневрів, його можуть змусити визнати Крим російським,

– зазначив керівник білоруського Центру політичного аналізу і прогнозів.

Також він розповів, що можливим є обговорення питання, яке було тимчасово закрите в 2016 році – розміщення військової бази РФ Білорусі. В

"Зрозумілим є й імовірний розвиток інтеграційних процесів між РФ та Білоруссю. Зокрема, введення єдиної валюти, створення відповідних служб та спільних наддержавних політичних інститутів. На мою думку, саме такою є позиція Росії", – сказав Усов.

Ймовірні наслідки візиту Лукашенка до Путіна

Павло Усов розповів, що про цей візит було відомо вже давно, але про його формат – ні.

"Згідно з повідомленням, це певна неформальна зустріч. Однак потрібно розуміти, що інколи така зустріч має більше значення, ніж формальні домовленості. На мою думку, перед Лукашенком буде окреслена позиція, яку займе Кремль", – повідомив політолог.

Довідка. Переговори Путіна та Лукашенка відбулися у форматі тет-а-тет в резиденції Путіна "Бочаров потік" в Сочі.

За його словами, мова йшла про фінансово-економічну допомогу для режиму та системи від РФ. Зокрема, про питання щодо того, чим Білорусь буде розраховуватись за політичну та економічну допомогу.

Затримання в Білорусі

Також політолог розповів, що на вихідних жорстоко затримали приблизно 700 людей. Використовували світлошумові гранати та газ, влада діяла радикально. Однак, незважаючи на репресії та арешт членів Координаційної ради, протести тривають. Зокрема, вони набирають нових обертів, що дратує Лукашенка, сказав Усов.

Я думаю, що надалі репресії щодо громадян будуть наростати. Влада вже не буде обмежуватись формальними правилами у придушенні протестів,

– зазначив політолог.

Протести в Білорусі: як Росія підтримує Лукашенка