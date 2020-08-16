Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що працівників підприємств, які виходять на страйки, потрібно звільняти. За його словами, якщо нормально працюватимуть підприємства, то йому не страшні жодні протести.

Противники білоруської влади спеціально розгойдують ситуацію на промислових підприємствах, заявив Олександр Лукашенко в ефірі телеканалу СТВ. Про це пише Интерфакс.

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Якщо буде працювати економіка, то жодні політичні чвари й ігри нам не страшні. Це розуміють і наші противники. Тому вони взялися розхитувати ситуацію в трудових колективах,

– пояснив білоруський диктатор.

Він також висловив переконання, що коли робочий, який весь час перебуває "поза політикою", виходить на демонстрації, то "ніякий він не робочий".

"Підуть – нехай ідуть. Слухайте, у нас надмірна чисельність на МТЗ, МАЗі, БелАЗі, всюди. Нехай ідуть. Втім на заводах їм після цього місця бути не повинно", – заявив Лукашенко.

Диктатор також назвав страйки на державних підприємствах "ножем у спину". Мовляв, він особисто "аж корчиться", щоб виплатити їм бодай якусь зарплату.

Коротко про страйки в Білорусі: