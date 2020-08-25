Мирные люди с плакатами и флагами, занявшие весь свой город, и аплодирующие друг другу. Люди с открытыми лицами кричат: "Уходи!"

Читайте также: Гибридная война России против Беларуси: чего добивается Кремль?

А против этих людей диктатор, напяливший бронежилет, с автоматом в руках, которому аплодирует только до зубов вооруженный ОМОН на бронетехнике. Люди в касках, которые боятся показать свое лицо, кричат диктатору: "Держись!"

Лукашенко проиграл!

Что может быть более трагичней, комичней и символичней в борьбе за свободу в нашем веке?

Лукашенко не может быть со своим народом, потому что на улицах Беларуси его народа нет.

"Саша, держись!" кричат только эти закованные в латы палачи. Отсутствие страха у сотен тысяч свело с ума от страха человека, располагающего неограниченной властью.

И все действия правителя показывают не силу власти, а непонимание и презрение. Беларусь переросла своего диктатора, Беларусь не хочет "доброго царя". Беларусь не хочет "стабильности", купленной кровью, убийствами, пытками, ложью. Благодаря Лукашенко все они понимают, что такое быть скотом, одев черное и избивая сограждан дубинкой, и что не быть скотом очень просто – надо просто выйди на площадь под национальным флагом.

Рекомендуем! "Марш новой Беларуси" и Лукашенко с автоматом: что происходило 23 августа – впечатляющие видео

Я не думаю, что диктатор отдаст власть без крови. Но Лукашенко проиграл, уже проиграл, потому что он может захватить власть, однако уже никогда не сможет захватить народ. Беларусь будет либо оккупированной либо свободной, но она уже никогда не будет лукашенковской.