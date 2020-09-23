Попри масові протести у Білорусі, Олександр Лукашенко таки вступив на посаду президента Білорусі. Таємна церемонія "інавгурації" відбулася 23 вересня. Далі –мовою оригіналу.

Тайная инаугурация – это какой-то запредельный стыд и позор. Вообще, все, что происходит с Лукашенко последние полтора месяца, – это бесконечный фэйспалм.

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Гипножабе никто не верит

Любое его публичное появление вызывает сложную гамму чувств из омерзения, стыда, презрения и смеха, где омерзение, конечно, превалирует. Такова участь диктатора, которого разлюбил народ.

Из великого и ужасного он превращается в ничтожного и смешного.

Любой многолетний узурпатор власти безусловно обладает талантом гипножабы – что-то такое внушает он доверчивому народу, что позволяет ему грабить страну, совершать преступления, переписывать конституцию и при этом оставаться лидером нации. Особенно когда под руками башни-излучатели.

Но в какой-то момент щелк – и магия проходит. Люди пробуждаются и видят, что король-то голый. И дальше начинается вот это фэйспалм-шоу. Диктатор продолжает ощущать себя грозным владыкой в порфире с державой и скипетром, а народ видит жалкого голого человечка, который дергается и трясет своим стыдом у них перед носом, из последних сил цепляясь за власть. Совершенно непотребное зрелище.