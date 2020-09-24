Відповідальність за все, що зараз відбувається в Білорусі лежить на Путіні. Далі – матеріал мовою оригіналу.

Политический треугольник

В чем главная проблема с политикой Евросоюза по отношению к Беларуси сейчас? В том, что они не хотят сделать честный шаг и признать, что нет никакого Лукашенко как действующего лица.

Читайте также: Лукашенко голый и испуганный: что я думаю о тайной "инаугурации"

Ответственность за все сейчас – на Путине. Это не против белорусских деятелей нужно вводить какие-то санкции, к чему-то их призывать. Это проблема в Путине – в его финансовой системе, которая поддерживает Лукашенко, в его политической системе, которая сейчас занимается поглощением Беларуси, в его системе пропаганды, которая включилась в защиту Лукашенко. Это против путинской системы нужны санкции сейчас, потому что ну ясно же, что Лукашенко уже не было бы вместе со всем насилием и кошмаром, если бы в Москве ему отказали в поддержке.