1) Переломный момент был вчера – не в воскресенье, не раньше. Лукашенко зафукали бастующие трудовые коллективы. Это значит, что он теперь президент только для силовиков и аппарата.

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2) Ключевая роль у государственного телевидения. Если там будут бастовать, Лукашенко сможет донести свою позицию разве что сыну Николаю.

3) Очень доволен идеологической проблемой у Путина: вроде как надо спасать брата-диктатора, который внезапно осознал себя русским, когда припекло, но даже электорат этого диктатора мобилизован против России.

Вон директора бастующих предприятий пугают рабочих приходом российских собственников, которые всех сократят. Путин мыслит медийно: у него наверняка есть опасения, что картинка вмешательства будет очень неудачной как для внутренней аудитории России. С другой стороны, наверняка у Путина есть социологическая раскладка: что реально думают белорусы о возможном вмешательстве России, и данные эти негативны.

4) Жаль, что в ситуацию вмешались профессиональные реформаторы за сто долларов пучок. Они привносят в ситуацию негативную политизацию – расклавающую протест. Все эти заслуженные деятели оппозиции, которые собираются вокруг Тихановской, будут одним своим фактом вмешательства расхолаживать сопротивление.

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Как отреагировали Европа и Украина?

5) Поражен недальновидностью Евросоюза и государств ЕС – соседей. В чем их сигнал? В том, фактически, что они готовы принять белорусов в случае бегства от диктатора. Это очень слабо.

А где хоть один сигнал в сторону Путина, что конкретно его ждет в случае вмешательства? Что его ждет в случае эскалации в Украине в качестве гибридного ответа на события в Беларуси? Что ждет Лукашенко в случае дальнейшей жести? Всего этого нет. Реакция США еще слабее.

6)

Если бы решение зависело от меня и наше общество было солидарно только с моим настроением, то Украине стоило бы признать еще на прошлой неделе президентство Лукашенко закончившимся.

При этом надо учитывать, что Кремль явно считает Беларусь своей особой сферой интересов и, возможно, будет рассматривать такое решение Украины эскалацией. Как отвечать в случае такой интерпретации и соответствующий действий – я не знаю. [Хотя это, конечно, не похоже на комментаторов политики в Украине, которые всегда все знают].

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7) Главный революционер – по-прежнему Лукашенко. У него там появился кто-то потрезвее, к кому он прислушивается хотя бы отчасти и кто выстроил чуть более хитрую тактику – параллельного существования. Но это невозможно при забастовке и без государственного телевидения. Так что Лукашенко будет чудить, реагируя на обстановку. Собственно, его чудилово и может предопределить тот ключевой момент, когда все закончится.