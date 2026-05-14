Проблема є, – полковник запасу оцінив загрозу наземної операції з Білорусі

Лукашенко боїться за свій режим і розуміє, що перебуває в дуже невигідній позиції. Білорусь географічно розташована в умовному "балконі" в Європу, оточена з трьох боків країнами, які косо споглядають на її керівництво. Тому в білоруського диктатора останнім часом загострилась параноя, що його можуть усунути.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, підкресливши, що оскільки в Лукашенка сил і засобів вистачить тільки для оборони Мінська, а не всієї Білорусі, то він наразі намагається окреслювати певні завдання перед своєю армією.

Дивіться також Це не погроза, – аналітик вказав на дивний момент у новій заяві Лукашенка

Наземна операція Білорусі: що мав на увазі Лукашенко?

Самопроголошений білоруський диктатор все частіше почав публічно озвучувати, що його країна повинна бути готовою за потреби воювати. На початку року він ініціював комплексну перевірку збройних сил, а дніми провів нараду з генералами на тему озброєння армії. Зі слів Світана, якщо проаналізувати сказане Лукашенком щодо необхідності бути готовими до можливої наземної операції, то можна зробити висновок, що це висловлювання було зав'язане на проблематиці Близького Сходу.

"Він говорив про безперспективність атак на Іран з боку США та Ізраїлю, озвучивши, що без наземної операції вони глобальних завдань щодо Тегерану не виконають. Тому заявив, що Білорусі теж треба бути готовою до проведення таких операцій, аби мати змогу нівелювати наземну атаку, щоб не дати можливості сковирнути його режим", – роз'яснив Світан.

Зауважте! Заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі, опозиціонер Павло Латушко розповів, що коли проводились мобілізаційні збори, то вдалося призвати лише 20% офіцерів запасу. Він впевнений, що Лукашенко не спроможний самостійно до агресії, тому буде лише придатком Росії, надаючи їй свою інфраструктуру та сприяючи здійсненню провокацій на кордонах з іншими країнами.

Які загрози існують для України з боку Білорусі?

Військовий експерт запевнив, що загрози для України з боку армії Білорусі не існує і бути не може через малу чисельність білоруських збройних сил, а також їх неготовності до наступальних дій. Світан пояснив, що ці військові не мають належного бойового досвіду. Ба більше, він ставить під сумнів спроможність білоруських бійців в разі потреби здійснювати навіть оборонні операції.

А от реальною є проблема, яка може бути для нас з території Білорусі – це інфільтрація російських спецслужб у середню ланку управління білоруської армії. Частина рот чи взводів, чи ДРГ можуть виконати завдання з розхитування ситуації – втягнути армію Білорусі у протистояння з Україною,

– припустив Світан.

Полковник запасу ЗСУ застеріг, що сьогодні Україні треба бути вкрай обережною у відповіді на будь-яку провокацію з боку Білорусі. Він не виключає, що такий крок може бути здійснений не лукашенківським режимом, а російськими ФСБшниками.

Підсумовуючи, Світан констатував, що Україні доведеться тримати частину резервів на білоруському напрямку. Там передбачені потужні фортифікації, але їх треба наповнювати військовими, яких українське командування буде вимушене перекинути з пріоритетних напрямків фронту.

Як в ЦПД прокоментували ймовірність наземної операції Білорусі?

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко запевнив, що Лукашенко не готує сухопутну операцію. З його слів, такої заяви не було та й в Білорусі немає ресурсів, здатних сьогодні до таких дій. Він наголосив, що максимум, який наразі робить Білорусь – це імітація активної діяльністі.

Коваленко запевнив, що агресивні дії з боку армії Лукашенка очевидно призведуть до негативних наслідків для самої Білорусі. Тим часом українська сторона продовжує стежити за ситуацією, а СОУ, з його слів, готові до будь-якого розвитку подій.

Чому Лукашенко навряд чи долучиться до війни?

На думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, білоруський диктатор бачить, наскільки змінилась ситуація: СОУ наростили міць та атакують російські тили, а окупаційній армії Росії заледве вдається просуватися, мінімальні здобутки на полі бою вартують великими втратами живої сили.

Жмайло додав, що Лукашенко навряд чи наважиться вступати у війну проти України й через страх отримати удар, який може бути націлений на білоруські НПЗ. Тоді економіка країни потерпатиме.