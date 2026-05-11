У мережі писали, що Лукашенко закликав готуватися до наземної операції проти України: чи так це

З огляду на останні агресивні сигнали з Білорусі українців цікавить, чи не задумав щось Лукашенко. Вдень 11 травня в мережі поширили заяву диктатора про те, що він нібито готується до наземної операції проти України.

Але це не зовсім так. Деталі зібрав 24 Канал.

Лукашенко буде проводити наземну операцію проти України?

Низка телеграм-каналів передала слова Лукашенка як такі, що Білорусь має готуватися до наземної операції на випадок війни. Та сам диктатор говорив дещо інше.

На початку цього року Державний секретаріат Ради безпеки спільно з Комітетом державного контролю за моїм дорученням перевіряв готовність і здатність військ реагувати на будь-які агресивні дії проти Білорусі. Але, простіше кажучи – я вже на цьому наголошував, – мене цікавило, як діятимуть наші збройні сили і передусім наша армія у разі агресії проти Білорусі. Війна: що робитимемо?

– висловився Лукашенко під час наради з питань державних програм озброєння та державного оборонного замовлення 11 травня.

Самопроголошений президент Білорусі сказав, що слід обирати ту зброю, якою реально буде воювати. "Треба враховувати театр воєнних дій, майбутніх дій – територію Білорусі. Це не пустеля, це навіть не українські степи. Тому зброю треба купувати, створювати ту, яку нам потрібно буде. Але при цьому ще раз повторю: без фундаментальної зброї, якою має володіти солдат, ми жодної війни не виграємо", – додав він.

Таким чином, Лукашенко чітко сказав: майбутній театр військових дій – Білорусь. Утім, глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко все ж уточнив заяву диктатора.

Лукашенко НЕ готує ніяку наземну операцію. Такої заяви не було, також у Білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію. Все, що робить Білорусь зараз, – імітує якусь бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями,

– написав він.

Керівник ЦПД РНБО наголосив: зараз багато маніпуляцій, але Україна стежить за ситуацією, Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій. Будь-які можливі агресивні дії Мінська щодо Києва "автоматично стануть помилкою, яка призведе до поганих наслідків для самої Білорусі".

У Центрі протидії дезінформації додали: Лукашенко не давав жодних вказівок щодо підготовки будь-якої наземної операції. Він швидше розмірковував, що слід змінити підходи до озброєння власної армії, й аналізував досвід інших військових конфліктів, зокрема на Близькому Сході.

І справді, Лукашенко у відео говорить, мовляв, США та Ізраїль "бомбили, закидали бомбами та ракетами" Іран, але не перемогли. Адже без наземної операції годі перемогти у боях.

Зверніть увагу! Заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко сказав 24 Каналу, що в країні запровадили системи повітряної тривоги в усіх регіонах, змінили медичні регламенти на випадок масового надходження поранених, створили територіальну оборону на 150 тисяч резервістів і закуповують бронежилети. А нова військова доктрина дає право завдавати "превентивних" ударів по сусідніх державах і направляти війська за кордон.

Чи можливий новий наступ на Україну з Білорусі?

Речник ДПСУ Андрій Демченко 7 травня заявив, що Лукашенко може надати свою інфраструктуру для російських сил, якщо Москва ухвалить рішення перекинути сили в Білорусь. Це може статися будь-якої миті.

Росія не тримає своїх підрозділів, які могли б здійснити повторне вторгнення. Але не можна виключати провокації, покликані дестабілізувати Сили оборони України та розтягнути їх.

Дивний об'єкт, який помітили українські монітори увечері 2 травня, Демченко назвав повітряною кулею з ретранслятором. Пристрій підсилював сигнал для російських ударних дронів. Це один з видів підтримки, яку надає Білорусь росіянам.

Важливо, що вдень 2 травня Володимир Зеленський сказав, що на кордоні з Білоруссю була специфічна активність. Але він не навів деталі.

Політолог Ігор Чаленко в розмові з 24 Каналом висловив упевненість: Лукашенка використовують, щоб збільшити градус напруги. І щоб відтягнути українські сили.