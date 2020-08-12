Именно ошибки власти или – шире – истеблишмента питают революцию. Поэтому, кстати, сами революционеры часто могут встретить успех революции как полную неожиданность – они строят какие-то планы, пишут "как должно быть", а реальность революции все равно идет по принципу спонтанности в политике вслед за ошибками власти.

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2) Как сцена стала большой проблемой Майдана

Даже наш собственный опыт показывает: у каждого нашего Майдана самая большая проблема – это сцена Майдана. В конце концов именно сцена Майдана продает тем, с кем боролись, смысл Майдана. Поэтому безлидерный протест – это идеально, это тот вид протеста, к которому общества будут приходить одно за другим. Лидеры – это контрреволюция, истеблишмент – чмо. Вот два определения, которые характеризуют современный протест.

3) Консолидация.

Если бы сейчас у белорусов был какой-то явно выраженный именно политический лидер из группы традиционных политиков, а не случайная Тихановская, это как раз помешало бы национальной мобилизации и упростило бы задачу Лукашенко. У каждого политического лидера есть обратная сторона – кого-то обидел, кого-то обошел в конкуренции, чьи-то интересы выразил не так. А что можно ожидать от домохозяйки, которая случайно оказалась кандидаткой, потому что мужа посадили? Поэтому Тихановская удобна для консолидации, а вот традиционный политик отталкивал бы то этих, то других, то третьих.

4) Что делает Лукашенко для протеста

Лукашенко максимально не повезло в том, что ему противостоят женщины как лица протеста. Вот он опять рассказал гадость – про овечек в штабе оппозиции. Вы представляете – он и так бесит большинство граждан, ему уже давно перестали прощать в обществе всю эту мужланскую сельскую ахинею, которую он обычно несет, а он еще и решил атаковать не что-нибудь, а женское в своих оппонентах.

Вот это – со стороны Лукашенко – делает для протеста больше, чем сделал бы какой-нибудь мудрый политтехнолог или большой спонсор у протестующих.

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5) Важнейшее о ресурсах для протеста.

А где, собственно, потребность в каком-нибудь оппозиционно настроенном олигархе? Телевидение – протесту не понадобилось, партийная борьба – не понадобилась, пока даже не понадобилось налаживать сеть связей на Западе, чем обычно торгуют, например, наши политико-олигархические группы. Без существенных ресурсов оппоненты Лукашенко уже довели его до отключения интернета, что автоматически делает протест общенациональным, потому что ограничение связи в современном мире – выступает как медиа само по себе и распространяет мессадж о страхе власти, и до отключения метро, что оскорбляет столицу.