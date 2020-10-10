Лукашенко у СІЗО зустрівся з ув'язненими опозиціонерами
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня прибув до СІЗО КДБ. Там він провів зустріч з ув'язненими опозиціонерами. Серед них був і Віктор Бабарико. Його вважали одним із головних суперників Лукашенка на президентських виборах 2020 року.
Зустріч тривала понад 4 години. Про це повідомляє TUT.BY.
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Мета візиту
Провладний телеграм-канал "Пул Першого" повідомив, що Лукашенко нібито хотів почути думку кожного. Зміст розмови сторони вирішили не розкривати. Однак поділилися однією з цитат чинного самопроголошеного президента.
Конституцію на вулиці не напишеш,
– заявив Лукашенко.
Зустріч Лукашенка з опозиціонерами у СІЗО / Пул Першого
Хто був на зустрічі
- Віктор Бабарико;
- Едуард Бабарико;
- Лілія Власова;
- Юрій Воскресенський;
- Віктор Шкляров;
- Кирило Бадей (його участь на зустрічі наразі підтверджується).