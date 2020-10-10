Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня прибув до СІЗО КДБ. Там він провів зустріч з ув'язненими опозиціонерами. Серед них був і Віктор Бабарико. Його вважали одним із головних суперників Лукашенка на президентських виборах 2020 року.

Зустріч тривала понад 4 години. Про це повідомляє TUT.BY. Зверніть увагу Євросоюз звернувся до влади Білорусі на тлі протестів: що Брюссель вимагає від Мінська Мета візиту Провладний телеграм-канал "Пул Першого" повідомив, що Лукашенко нібито хотів почути думку кожного. Зміст розмови сторони вирішили не розкривати. Однак поділилися однією з цитат чинного самопроголошеного президента. Конституцію на вулиці не напишеш,

– заявив Лукашенко.

Зустріч Лукашенка з опозиціонерами у СІЗО / Пул Першого Хто був на зустрічі Віктор Бабарико;

Едуард Бабарико;

Лілія Власова;

Юрій Воскресенський;

Віктор Шкляров;

Кирило Бадей (його участь на зустрічі наразі підтверджується). Що відомо про затримання опозиціонерів Віктора Бабарико арештували після старту президентської кампанії. Чоловіка звинуватили у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та хабарництві. Тоді також затримали сина опозиціонера – Едуарда Бабарико.

арештували після старту президентської кампанії. Чоловіка звинуватили у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та хабарництві. Тоді також затримали сина опозиціонера – Лілію Власову арештували за ухиляння від сплати податків. Це сталося невдовзі після того, як опозиціонерка увійшла до президії Координаційної ради Білорусі.

арештували за ухиляння від сплати податків. Це сталося невдовзі після того, як опозиціонерка увійшла до президії Координаційної ради Білорусі. Юрія Воскресенського затримали за розпал масових протестів. До того він координував штаб Бабарико.

затримали за розпал масових протестів. До того він координував штаб Бабарико. Віктор Шкляров опинився в СІЗО за допомогу опозиції.

опинився в СІЗО за допомогу опозиції. Кирило Бадей до затримання був соратником Бабарика.