Європейський Союз підтримав пропозицію щодо візиту керівників ОБСЄ до Мінська задля підтримки діалогу та пошуку мирного виходу з ситуації. У Білорусі вже понад 2 місяці тривають протести через незгоду з результатами виборів президента.

Євросоюз закликав владу Білорусі прийняти керівників ОБСЄ в Мінську

Відповідну заяву зробив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Сталося це під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Про це мовиться на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Зверніть увагу ЄС готує санкції проти Лукашенка, – ЗМІ

Боррель, зокрема, повідомив про Макея те, що ЄС очікує від білоруської влади на:

припинення насильства і репресій проти громадян,

звільнення всіх утримуваних осіб і політв'язнів,

поваги до свободи медіа та громадянського суспільства.

Також Євросоюз закликав владу Білорусі почати загальнонаціональний діалог. Має він відбутися за підтримки ОБСЄ. Тобто Мінськ повинен прийняти пропозицію про спільний візит до Білорусі представників ОБСЄ, Албанії (чинний очільник ОБСЄ) та Швеції (майбутній очільник).

Крім того, представник Євросоюзу засудив раніше озвучену вимогу Міністерства закордонних справ Білорусі до Литви та Польщі відкликати своїх послів з Мінська.

Водночас Боррель підкреслив, що позиція країн-членів Європейського союзу щодо ситуації в Білорусі залишається єдиною:

ЄС підтримує незалежність і суверенність цієї країни, а також законні вимоги білоруського народу, і поважає його права та демократичний вибір.

До теми Дипломатичний скандал: країни продовжують відкликати своїх послів з Білорусі

Spoke with Belarus FM Makei to reiterate EU's position and urge Belarusian authorities to start an inclusive national dialogue, to end violence and repression, release all detainees and political prisoners, respect media freedom and civil society.https://t.co/taMPEmfM32 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2020

Головне про останні події в Білорусі

Тут ще увечері 9 серпня розпочалися масштабні мітинги. Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.

Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються. ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання . В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.

У Білорусі офіційно підтвердили загибель п'ятьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. .

. 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього протести спалахнули з новою силою.

Після цього протести спалахнули з новою силою. У Європарламенті Лукашенка вже оголосили персоною нон грата.

Більше про перебіг протестів у Білорусі читайте за посиланям.