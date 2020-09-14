Незважаючи на очевидне збільшенняя кількості "карателів" на вулицях Мінська в неділю, які були страхітливо екіпіровані, знову використовували напів бойові засоби і показові побиття, Лукашенку так не вдалося продемонструвати "домінування" над протестуючими. Далі – матеріал російською.

Примерно с 15:30 до 19:00 Минск принадлежал протесту и силовики не решались подступиться к основным колонам, которые насчитывали от 100 до 200 тыс. человек.

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Путин в растерянности

В принципе, это ослабляет Лукашенко на церемонии "целования туфли" в Сочи. И протестующие, и Путин записывают это себе в актив. Но в действительности, все может быть немного сложнее. Как представляется, что дальше делать, не очень знают не только оппозиция и Лукашенко, но и Кремль.

Вот представьте, что Кремль решает поставить вместо Лукашенко какого-то своего Иваниваныча. Кто и что Иваниваныч, в Беларуси плохо понимают, часть элиты и силовиков не уверены, что ему разумно прямо сразу присягать, и не понимают, что из этого выйдет. Часть силовиков просто не выходит на "вечернюю войну", протестующие немедленно чувствуют, что сопротивление ослабло. Они захватывают Минск, открываются тюрьмы, всеобщее ликование – коллапс режима. Ситуация вышла из-под контроля. Это не устраивает Кремль.

При том, что Лукашенко поехал в Сочи в слабой позиции, на самом деле Кремль зависит от Лукашенко не меньше, чем Лукашенко от Кремля. Кремлю надо, чтобы Лукашенко взял на себя имиджевые издержки ("грязную работу") подавления протеста. Но Лукашенко не может его подавить, что и продемонстрировал сегодняшний день.

Это какой-то удивительный пат, основанный на идеальном треугольнике вражды. Вражды "Лукашенко и протестующих", "Лукашенко и Кремля" и, наконец, "Кремля и протестующих в Беларуси".

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У каждого из участников задача, чтобы не победил никто из двух соседей. Это и создает удивительные непредсказуемость и мощь момента.

Ну, и как пишет в таких случаях канал Nexta: беларусы, вы – невероятные! И это правда.