Вот если Лукашенко или кто-то из его приспешников говорит, что это протестующие – погромщики, что-то там ломают и тд, в реальности оказывается, что протестующие снимают обувь, чтобы залезть на лавочки, а реальные погромы устраивают силовики. Протестующие не разбили ни одного авто и ни одной витрины – это делают люди в форме.

Читайте также: Тайная "инаугурация" Лукашенко: что дальше?

Если кричит он, как весной, что оппозиция – "чернорубашечники" и их надо разогнать, "а то люди подумают, что гестапо вернулось", то в реальности оказывается, что протест – это женщины с цветами, а совершенно реальное гестапо – это как раз те, кто от имени государства.



Именно так выглядят протесты в Беларуси / Фото TUT.by

Когда они говорят, что протестующим платят, на поверку выходит, что оклады-премии-надбавки повышаются и выдаются ментам, пропагандистам, членам избиркомов.

И так во всем, во всем без исключения. Можно ж вспоминать пресловутое "девальвации не будет" – и девальвации, притом неоднократные; коронавируса нет – и один из самых высоких уровней в Европе; "проведем в Бресте референдум" – "тема не получила развития".

Почему мы протестуем?

Беларусы живут в зазеркалье. В государстве патологической лжи, лицемерия, подлогов, которые опутывают нас, как какая-то слизь или грязь.

Наши протесты – это даже не протесты и не революция. Это настойчивая попытка вырваться из этой грязи и хорошенько отмыться, чтобы предстать миру и самим себе наконец тем, чем мы есть на самом деле – честным, чистым, современным и гуманным народом.

Рекомендуем! Лукашенко подписал себе приговор

"Но знаю я, что лживо, а что свято

Я понял это все-таки давно.

Мой путь один, всего один, ребята!

Мне выбора, по счастью, не дано".

В. Высоцкий