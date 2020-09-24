Лукашенко в задзеркаллі, або Нам набридла патологічна брехня
Я дивлюся вчорашні кадри того, як силовики розбивали в Мінську кийками машини, і я розумію, що ніде в світі більше немає такої влади, у якій слова та риторика завжди, на 100% розходяться з реальністю. Далі – російською мовою.
Просто королевство кривых зеркал
Вот если Лукашенко или кто-то из его приспешников говорит, что это протестующие – погромщики, что-то там ломают и тд, в реальности оказывается, что протестующие снимают обувь, чтобы залезть на лавочки, а реальные погромы устраивают силовики. Протестующие не разбили ни одного авто и ни одной витрины – это делают люди в форме.
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Если кричит он, как весной, что оппозиция – "чернорубашечники" и их надо разогнать, "а то люди подумают, что гестапо вернулось", то в реальности оказывается, что протест – это женщины с цветами, а совершенно реальное гестапо – это как раз те, кто от имени государства.
Именно так выглядят протесты в Беларуси / Фото TUT.by
Когда они говорят, что протестующим платят, на поверку выходит, что оклады-премии-надбавки повышаются и выдаются ментам, пропагандистам, членам избиркомов.
И так во всем, во всем без исключения. Можно ж вспоминать пресловутое "девальвации не будет" – и девальвации, притом неоднократные; коронавируса нет – и один из самых высоких уровней в Европе; "проведем в Бресте референдум" – "тема не получила развития".
Почему мы протестуем?
Беларусы живут в зазеркалье. В государстве патологической лжи, лицемерия, подлогов, которые опутывают нас, как какая-то слизь или грязь.
Наши протесты – это даже не протесты и не революция. Это настойчивая попытка вырваться из этой грязи и хорошенько отмыться, чтобы предстать миру и самим себе наконец тем, чем мы есть на самом деле – честным, чистым, современным и гуманным народом.
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"Но знаю я, что лживо, а что свято
Я понял это все-таки давно.
Мой путь один, всего один, ребята!
Мне выбора, по счастью, не дано".
В. Высоцкий