У Білорусі до страйків приєдналися працівники найбільшого державного медіахолдингу Белтелерадіокомпанія. Ба більше, місцеве державне телебачення в Гродно навіть вивело в ефір 10-тисячну акцію протесту.

Про вихід працівників Белтелерадіокомпанії на страйки пише Интрефас-Запад.

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Як страйкували журналісти

Перед будівлею найбільшої державної телерадіокомпанії в Білорусі зранку 17 серпня зібралися близько 100 журналістів. Ще заздалегідь працівники планували прийти на робочі місця, але не працювати на знак протесту.

На протесті були як нинішні працівники державної телекомпанії, так і ті, хто звільнився на знак протесту після виборів президента. У всіх спільна вимога – відставка Олександра Лукашенка.

Також є низка політичних вимог і такі, що стосуються професійної діяльності журналістів – визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв'язнів, скасувати цензуру у ЗМІ.

Страйк працівників Белтелерадіокомпанії: дивіться відео

Трансляція мітингу на знак протесту

Через цензуру з боку влади державні ЗМІ подавали всю інформацію щодо протестів, негативно висвітлюючи їхніх учасників, або й замовчували цю тему зовсім.

Тому по-справжньому дивним став випадок, коли 17 серпня державний місцевий телеканал у Гродно вивів в ефір акцію протесту, яка зібрала понад 10 тисяч людей. Про це пише "Радыё Свабода".

У цей час на місцевий майдан вийшли працівники великих підприємств, серед яких "Гродно Азот", водоканал, ТЕЦ-2, телерадіокомпанія "Гродно".

До слова, запис ефіру навіть виклали на YouTube, і його досі можна переглянути. Відео з протесту зібрало вже понад 130 тисяч переглядів всього за 10 годин.

Протест у Гродно: дивіться відео телеканалу "Гродно+"

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