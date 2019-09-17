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      Лукашенко уклоняется от влияния России

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / Фото из открытых источников

      Россия заждалась "объединения" с Беларусью и подгоняет ее с "интеграцией".

      Похоже, в Кремле не удовлетворены той видимостью интеграции, которую Минск навязывает Москве, и намерены значительно ускорить процесс поглощения Беларуси. Как-никак, а реализовать этот проект Белокаменной жизненно важно до 2024 года, дабы провести первые в истории выборы президента "объединенного государства" и продлить пребывание Путина на своем посту еще как минимум на декаду.

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      Так, стало известно, что РФ подгоняет РБ с созданием единого Налогового и Гражданского кодексов, унифицированного учета собственности и внешнеторгового режима. И все это планируется уже реализовать к 1 января 2021 года. К этому времени в Кремле так же задумано ввести режим объединенной таможенной политики, объединить энергетический, нефтяной и электроэнергетический сектора, а так же госзакупки.

      Отмечу, что все это происходит на фоне весьма неоднозначных заявлений президента РБ Александра Лукашенко с предъявлением претензий к Москве в виде компенсации за ущерб от катастрофы на ЧАЭС, расширении Нормандского формата, отказа от российских кредитов в пользу китайских и многих других моментов.

      А потому, создается впечатление, что в интеграции Беларуси и РФ заинтересована исключительно Россию. Хотя, почему создается? Так оно и есть на самом деле. И положение у Лукашенко, похоже, и вправду безвыходное. Хотя, за историю своего авторитарного правления, он и не в таких ситуациях умудрялся лавировать и проявляемая внешнеполитическая активность президента РБ говорит о том, что превращать Беларусь в очередной субъект Российской Федерации он не планирует.

      Наблюдаем!

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      blog_ava
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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Олександр Лукашенко Публікації Новини Білорусі
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