Росія зробила черговий не6однозначний натяк в бік Білорусі. Так, посол Росії в Мінську Дмитро Мезенцев подарував Олександру Лукашенку мапу Білорусі 19 століття. Тоді країна була у складі Російської імперії.

Презент Мезенцев вручив під час особистої зустрічі з Лукашенком та наголосив, що дарує карту з нагоди дня народження політика, який той нещодавно святкував. Про це пише БЕЛТА.

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Так, Мезенцев подарував Лукашенку книгу з топографічними картами Вітебської, Гродненської, Мінської та Могилевської губерній. Це – перший примірник факсимільного видання 1866 року. Окрім того, російський дипломат відзначився уїдливим коментарем.

Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, в тому числі і відповідь всім тим, хто бачить це по-іншому,

– сказав він.

Схоже, Лукашенку подарунок сподобався. На фото він радісно приймає карту та уважно слухає російського посла.

Протести в Білорусі та як Росія підтримує Лукашенка: