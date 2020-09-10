Посол РФ подарував Лукашенку карту Білорусі у складі Російської імперії
Росія зробила черговий не6однозначний натяк в бік Білорусі. Так, посол Росії в Мінську Дмитро Мезенцев подарував Олександру Лукашенку мапу Білорусі 19 століття. Тоді країна була у складі Російської імперії.
Презент Мезенцев вручив під час особистої зустрічі з Лукашенком та наголосив, що дарує карту з нагоди дня народження політика, який той нещодавно святкував. Про це пише БЕЛТА.
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Так, Мезенцев подарував Лукашенку книгу з топографічними картами Вітебської, Гродненської, Мінської та Могилевської губерній. Це – перший примірник факсимільного видання 1866 року. Окрім того, російський дипломат відзначився уїдливим коментарем.
Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, в тому числі і відповідь всім тим, хто бачить це по-іншому,
– сказав він.
Схоже, Лукашенку подарунок сподобався. На фото він радісно приймає карту та уважно слухає російського посла.
Протести в Білорусі та як Росія підтримує Лукашенка:
- 9 серпня в Білорусі відбулись вибори президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Обурені виборці, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані вийшли на мирні протести.
- Силовики влаштували жорсткий розгін мітингарів: вони били людей, застосовували проти них зброю та затримували.Тисячі людей опинилися у СІЗО, сотні – у лікарнях із травмами. Не обійшлося і без жертв.
- З 11 серпня в Білорусі розпочався всенародний страйк. Працівники влаштували саботаж роботи, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Протести та страйки тривають дотепер.
- Тим часом опозиційних лідерів влада Білорусі або затримує за надуманими звинуваченнями, або відправляє за кордон.
- Країни Заходу засуджують силові розгони мирних протестувальників, а в ЄС не визнають результатів президентських виборів у Білорусі.
- Тим часом у Кремлі Лукашенка підтримують. Сам поки ще президент Білорусі раніше заявляв, що домовився з Путіним спільно реагувати у разі загострення ситуації в країні.