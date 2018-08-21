Луценко повідомив нюанси угоди, на яку погодився організатор "вбивства" Бабченка

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував інформацію про те, що підозрюваний в організації замаху на "вбивство" у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман погодився на співпрацю зі слідством.

21 серпня у ЗМІ з'явилась інформація, що Борис Герман, який є підозрюваним в організації "вбивства" Аркадія Бабченко, визнав провину і погодився співпрацювати зі слідством.

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Генеральний прокурор Юрій Луценко під час брифінгу у Києві у вівторок відповів на питання журналіста з цього приводу.

Я консультувався зі слідчим і прокурором у цій справі і зараз скажу вам те, що мені дозволено сказати. Так, дійсно, Герман і його захист пішли на підготовку угоди і працюють в цьому контексті з нашими працівниками. Але суд ще не затвердив цієї угоди,

– наголосив генпрокурор.

Він зазначив, що у своїх свідченнях Борис Герман фактично підтверджує версію, яка була йому висунена слідством, в тому числі прямо вказує на представника Російської Федерації, який передавав кошти і вказував, як ними розпоряджатися на території України

"Але давайте наберемось терпіння і дочекаємось остаточного оформлення угоди, яке може відбутись тільки у судовому порядку, потім має ще пройти місця і тільки після цього вона стане доступна для громадськості", – зазначив Луценко.

29 травня у ЗМІ з'явилась інформація про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



30 травня у Києві було затримано, а згодом взято під варту, ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Також відомо, що ще одним ймовірним організатором замаху на журналіста є В’ячеслав Пивоварник.