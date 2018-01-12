14:55
12 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок
Вєсті Кремля
23:45, 11 січня
Вєсті.UA. Гнучка політика Ляшка. Недоїдання Реви
Вєсті.UA
19:51, 11 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Луценко зізнався, що ніколи не здавав на права і не водив автомобіль

13:24, сьогодні 1167 Читать новость на русском
Луценко признався, що не здавав на права
Луценко признався, що не здавав на права / Фото з відкритих джерел

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не здавав на водійські права і жодного разу не керував автомобілем.

Автогонщик, волонтер і громадський діяч Олексій Мочанов звернувся до Юрія Луценка з питанням, як той отримав в один день водійські права з усіма відкритими категоріями. Відповідний пост Мочанов опублікував у своєму Facebook.

Читайте також: Син Луценків зробив батькам коштовний подарунок

З його повідомлення випливає, що генпрокурор отримував права двічі протягом 2005 року. Вперше йому видали посвідчення водія з відкритими категоріями АВСD, а на день народження, 14 грудня, він отримав права з категоріями АВСDЕ. Однак, як зазначає автогонщик, для отримання двох останніх категорій потрібно додаткове навчання і простої автошколи недостатньо.

"Не може бути, щоб вам права виписали на день народження в грудні 2005 року, коли ви стали міністром внутрішніх справ після Помаранчевої революції. Та ще й з усіма категоріями АВСDЕ. Не вірю. На D і Е потрібно вчитися, ходити на курси, писати контрольні по плечових перевезеннях.
Здавати задом, на автобус і категорію D потрібен стаж. Професійний. Водійський", – зазначив Мочанов.

У коментарях під записом, Луценко спростував інформацію про те, що має водійські права.

На права ніколи не здавав і за кермом ніколи не сидів,
– заявив генпрокурор.

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
сьогодні, 14:02 Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
225
Как правильно бороться с Московским патриархатом
сьогодні, 13:00 Как правильно бороться с Московским патриархатом
Сергій Фурса 1064
Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
сьогодні, 13:26 Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
5184
Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
сьогодні, 12:11 Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
6935
Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
сьогодні, 13:42 Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
1875
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна
 11 грудня 2017 , 18:30
Терористи, начебто, затримали "українських розвідників" – в МВС зробили заяву
24 вересня 2017 , 18:37
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства
22 грудня 2017 , 19:32
У справах подій на Євромайдані в розшуку перебуває 91 особа, – Горбатюк
 29 грудня 2017 , 10:55
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук