Луценко зізнався, що ніколи не здавав на права і не водив автомобіль

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не здавав на водійські права і жодного разу не керував автомобілем.

Автогонщик, волонтер і громадський діяч Олексій Мочанов звернувся до Юрія Луценка з питанням, як той отримав в один день водійські права з усіма відкритими категоріями. Відповідний пост Мочанов опублікував у своєму Facebook.

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З його повідомлення випливає, що генпрокурор отримував права двічі протягом 2005 року. Вперше йому видали посвідчення водія з відкритими категоріями АВСD, а на день народження, 14 грудня, він отримав права з категоріями АВСDЕ. Однак, як зазначає автогонщик, для отримання двох останніх категорій потрібно додаткове навчання і простої автошколи недостатньо.

"Не може бути, щоб вам права виписали на день народження в грудні 2005 року, коли ви стали міністром внутрішніх справ після Помаранчевої революції. Та ще й з усіма категоріями АВСDЕ. Не вірю. На D і Е потрібно вчитися, ходити на курси, писати контрольні по плечових перевезеннях.

Здавати задом, на автобус і категорію D потрібен стаж. Професійний. Водійський", – зазначив Мочанов.

У коментарях під записом, Луценко спростував інформацію про те, що має водійські права.

На права ніколи не здавав і за кермом ніколи не сидів,

– заявив генпрокурор.