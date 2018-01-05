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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Син Луценків зробив батькам коштовний подарунок

16:36, сьогодні 1244 Читать новость на русском
Син Луценків
Син Луценків / Фото з вільних джерел

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та український службовець та нардеп України Ірина Луценко задекларували подарунок від сина на 170 тисяч гривень.

Така інформація з’явилась у деклараціях чиновників у Єдиному державному реєстрі декларацій.

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Подарунок зареєстрували 2 січня.

170 тисяч гривень подарував Олександр Луценко.

До слова, Генпрокурор України Юрій Луценко критично висловився про рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження щодо нардепа від фракції "Воля народу" Олеся Довгого.

Теги: Новини України гроші Юрій Луценко Ірина Луценко
Джерело: 24 Канал
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