Син Луценків зробив батькам коштовний подарунок
16:36, сьогодні 1244 Читать новость на русском
Генеральний прокурор України Юрій Луценко та український службовець та нардеп України Ірина Луценко задекларували подарунок від сина на 170 тисяч гривень.
Така інформація з’явилась у деклараціях чиновників у Єдиному державному реєстрі декларацій.
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Подарунок зареєстрували 2 січня.
170 тисяч гривень подарував Олександр Луценко.
До слова, Генпрокурор України Юрій Луценко критично висловився про рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження щодо нардепа від фракції "Воля народу" Олеся Довгого.
Джерело: 24 Канал
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