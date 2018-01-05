Син Луценків зробив батькам коштовний подарунок

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та український службовець та нардеп України Ірина Луценко задекларували подарунок від сина на 170 тисяч гривень.

Така інформація з’явилась у деклараціях чиновників у Єдиному державному реєстрі декларацій. Читайте також: Генпрокурор забрехався: чому Юрій Луценко заплутався в поясненнях щодо дорогого будинку Подарунок зареєстрували 2 січня. 170 тисяч гривень подарував Олександр Луценко. До слова, Генпрокурор України Юрій Луценко критично висловився про рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження щодо нардепа від фракції "Воля народу" Олеся Довгого.