Прирівняти апарати ШВЛ до електрочайників – не наймудріше, – Садовий поговорив з урядом

Андрій Садовий повідомив, що Уряд розв'язує проблему з електропостачанням, яка виникла у Львові 7 січня. Інцидент він обговорив з прем'єр-міністеркою Свириденко та кількома міністрами.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у коментарі "Новини.LIVE", передає 24 Канал.

Дивіться також Енергетичний колапс у Львові: що відбувається з транспортом у місті після змін зі світлом

Як вирішують ситуацію зі світлом у Львові?

Андрій Садовий повідомив, що провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, очільником МОЗ Віктором Ляшком та виконуючим обов'язки міністра енергетики Артемом Некрасовим.

Перемовини відбулись на тлі інциденту з відключенням електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури у місті 7 січня. Зокрема, зазначалось, що електроенергію вимкнули навіть для частини лікарень, де працювали апарати ШВЛ.

Мер Львова запевнив подачу електроенергії до частини об'єктів критичної інфраструктури відновлено.

Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників – було не наймудрішим,

– наголосив Садовий.

Найголовніше, за словами очільника міста, що "проблему почули" і Кабмін вже виправляє її.

Що передувало?