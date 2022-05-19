Про це очільник Львівської ОВА повідомив зранку 19 травня. Також він розповів про ситуацію в регіоні за минулу добу.
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Мали одне сповіщення про повітряну тривогу. Була загроза через наліт стратегічної авіації росії, – мовиться в повідомленні.
Головне на Львівщині за добу 18 травня
Через підпал сухостою виникло 12 пожеж, понад 2 гектари землі спалено. Максим Козицький наголошує, що у воєнний час спалювання сухої трави може прирівнюватись до диверсії. Тому покаранням може бути навіть позбавленням волі терміном на 15 років.
На усіх пунктах пропуску є черги, а саме:
- Грушів та Смільниця – легкові автомобілі на в'їзд;
- Рава-Руська – вантажівки по обидва боки кордону;
- Краківець і Шегині – легкові автомобілі на в'їзд, вантажівки в обох напрямках;
- також у Грушеві на виїзд – автобуси, а у Шегинях – легкові автомобілі.
Поліція тим часом продовжує свою роботу. За добу 18 травня правоохоронці опрацювали 1426 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів.
Знешкодження залишків ракет на Яворівщині
- Львівська ОВА 18 травня попередила жителів Львівщини про звуки вибухів, що лунатимуть у другій половині дня.
- Людей закликали не лякатися, адже загрози не передбачалося. Це спецслужби знищували уламки ворожих ракет, що впали на Яворівщині.
- На Львівщині таке відбувається нечасто, але все ж стежити за інформацією треба. Козицький наголосив, що про повітряну тривогу повідомляють офіційні джерела, а також сирени.