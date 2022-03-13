Відповідну інформацію оприлюднили у фонді "Повернись живим". Чоловік загинув 12 березня.

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На війні загинув військовий Валерій Гудзь

Попри позивний "79", його часто називали Федорович. Полковник Валерій Гудзь з 2014 року пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади. Коли у 2020-му його підвищували/переводили з 24-ї бригади ми особисто бачили сльози офіцерів,

– мовиться у повідомленні.

У фонді розповіли, що служити з Федоровичем чи просто знати його і бути поруч – було честю.

"Вчора, 12 березня, Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій", – повідомили у фонді.

Додали: "Пане полковнику, честь! Рідний Бориспіль і вся Україна буде мститися за вас, поки ми живі!".

Виданню ZAXID.NET заступник командира 24-ї бригади по роботі з особовим складом Євген Бойко підтвердив інформацію про загибель полковника Валерія Гудзя. Видання також повідомило, що Валерій Гудзь:

мав великий авторитет серед військовослужбовців;

свого часу отримав звання Народний герой України;

не мав воювати, адже навчався в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського;

Герой повернувся у бригаду та очолив один із підрозділів.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя на нашу землю, свободу та незалежність.

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