На месте ДТП работали правоохранители и медики. К счастью, авария прошла без погибших.
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Микроавтобус влетел в трактор
Крупное ДТП случилось примерно в 7:00 на трассе Львов – Пустомыты – Меденичи, возле поселка Щирец Львовского района. Водитель автомобиля Citroen Jumper, 29-летний житель района, въехал в трактор МТЗ 80. За его рулем находился 51-летний мужчина.
В результате столкновения прицеп проткнул лобовое стекло микроавтобуса. В свою очередь, трактор перевернулся на бок. Из-за аварии на трассе значительно осложнилось движение.
Микроавтобус въехал в трактор / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Водитель микроавтобуса чудом выжил. Однако мужчина получил травмы, поэтому медики его госпитализировали. Водитель трактора не пострадал.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации аварии.
Трактор перевернулся на бок / Фото полиции Львовщины
Прицеп проткнул лобовое стекло/ Фото "Варта 1"
Водитель микроавтобуса травмировался / Фото полиции Львовщины
Мужчина попал в больницу / Фото полиции Львовщины