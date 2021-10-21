На месте ДТП работали правоохранители и медики. К счастью, авария прошла без погибших.

К теме Авто влетело в остановку и перевернулась: во Львове произошла крупное ДТП

Микроавтобус влетел в трактор

Крупное ДТП случилось примерно в 7:00 на трассе Львов – Пустомыты – Меденичи, возле поселка Щирец Львовского района. Водитель автомобиля Citroen Jumper, 29-летний житель района, въехал в трактор МТЗ 80. За его рулем находился 51-летний мужчина.

В результате столкновения прицеп проткнул лобовое стекло микроавтобуса. В свою очередь, трактор перевернулся на бок. Из-за аварии на трассе значительно осложнилось движение.

Обратите внимание! В селе Подмонастырь, в 30 километрах от Львова, 19 октября во время движения перевернулся трактор, который вез прицеп с древесиной. Его 45-летний водитель умер на месте.



Микроавтобус въехал в трактор / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Водитель микроавтобуса чудом выжил. Однако мужчина получил травмы, поэтому медики его госпитализировали. Водитель трактора не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации аварии.



Трактор перевернулся на бок / Фото полиции Львовщины



Прицеп проткнул лобовое стекло/ Фото "Варта 1"



Водитель микроавтобуса травмировался / Фото полиции Львовщины