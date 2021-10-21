На Львівщині мікроавтобус на швидкості влетів у трактор: причеп проштрикнув лобове скло

На місці ДТП працювали правоохоронці та медики. На щастя, аварія минула без загиблих.

До теми Авто влетіло в зупинку і перекинулось: у Львові трапилась нищівна ДТП

Мікроавтобус влетів у трактор

Нищівна ДТП трапилась приблизно о 7:00 на трасі Львів – Пустомити – Меденичі, біля селища Щирець Львівського району. Водій автомобіля Citroen Jumper, 29-річний житель району, в'їхав у трактор МТЗ 80. За його кермом перебував 51-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення причеп проштрикнув лобове скло мікроавтобуса. Своєю чергою, трактор перекинувся на бік. Через аварію на трасі значно ускладнився рух.

Зверніть увагу! У селі Підмонастир, за 30 кілометрів від Львова, 19 жовтня під час руху перекинувся трактор, який віз причеп з деревиною. Його 45-річний водій помер на місці.



Мікроавтобус в'їхав у трактор / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Водій мікроавтобуса дивом вижив. Однак чоловік отримав травми, тож медики його госпіталізували. Водій трактора не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розв'язують питання правової кваліфікації аварії.



Трактор перекинувся на бік / Фото поліції Львівщини



Причеп проштрикнув лобове скло/ Фото "Варта 1"



Водій мікроавтобуса травмувався / Фото поліції Львівщини