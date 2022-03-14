Міський голова зазначив, що від самого початку запровадили чітке правило – реєструвати всіх, хто приїжджає. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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Якщо чоловіки призовного віку, то вони йдуть і реєструються у військкоматі. У нас не було якихось відмов, все працює досить якісно. Дуже багато людей, які приїхали з Києва та інших міст, записалися в територіальну оборону та зараз проходять навчання,

– розповів Андрій Садовий.

Водночас тим, хто не може служити пропонують роботу за фахом на львівських підприємствах. Адже багато виробництв і підприємств переїхало до Львова.

Бажаючих піти в армію багато

Міський голова підкреслив, що чоловіків, які стають на військовий облік, не одразу відправляють на навчання. Їх спершу реєструють, а потім викликають по черзі.

Сьогодні бажаючих піти в армію набагато більше, ніж фізична здатність їх оформити та підготувати. Це все йде етапами, але всі реєструються і тут ніяких проблем немає. Тих, хто сачкує, я не бачив, – додав мер Львова.

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