На Львівщині з 22 травня не послаблюють карантин

У Львівській області вже декілька тижнів погіршується епідеміологічна ситуація через коронавірус. Суворіший, ніж в інших областях карантин, на Львівщині триватиме щонайменше до 29 травня.

Рішення не послаблювати карантин на Львівщині ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Дізнайтеся Які області України не послаблять карантин з 22 травня: карта

Про те, що у Львові через епідеміологічну ситуацію можуть і не послабити карантин, йшлося і раніше. Тоді анонсували фінальне рішення щодо послаблення обмежень після засідання штабу. Відтак, ситуацію детально проаналізували та вирішили таки не послаблювати карантин із 22 травня.

Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині

За попередню добу коронавірус підтвердили у 65 осіб – це найбільша кількість нових випадків серед усіх регіонів України. Ще 53 особи лише за останні 24 години шпиталізували із підозрою на COVID-19, повідомив Козицький.

Зазначимо, що в Україні дії адаптивний карантин, за яким місцева влада може сама ухвалювати рішення щодо послаблень.

У Міністерстві охорони здоров'я розробили механізм оцінки ситуації, що враховує три умови, за дотримання яких може відбуватися послаблення карантину:

щодо захворюваності (інцидентність),

заповненості ліжок в лікарнях,

кількості тестувань.

Чому на Львівщині не можуть послабити карантин:

упродовж тижня позитивних ПЛР-тестів має бути не більше ніж 12 на 100 тисяч населення.

У Львові є 750 тисяч населення, тому позитивних ПЛР-тестів має бути не більше 90. Однак наразі у Львові протягом тижня фіксують більше 100 позитивних тестів на коронавірус.

Важливо! Станом на 22 травня в Україні офіційно підтвердили 20 148 випадків захворювання на COVID-19. Найбільше випадків зафіксували наразі у Чернівецькій області — 2 905 випадків. На Львівщині, для порівняння, наразі підтвердили 1240 випадків коронавірусу.

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