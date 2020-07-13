На Львівщині послабили карантин: які обмеження скасували
На Львівщині частково послабили карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Львівщина перестала бути регіоном зі значним поширенням COVID-19. Про це повідомили на сайті Львівської ОДА.
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За даними МОЗ, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 на Львівщині становить 8,36%. Тоді як нормою вважається показник у менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків коронавірусу – 23,03%, при нормі менш як 10%.
Такі показники вселяють певний оптимізм, однак розслаблятися зарано. До лікарів й далі звертається багато хворих із симптомами коронавірусу, у медиків досі дуже багато роботи. І вони вкотре просять усіх бути пильними – носити маски, зберігати дистанцію, старатися не перебувати у місцях масового скупчення людей,
– наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Які обмеження скасовують на Львівщині
- На території області, дозволили діяльність закладів культури з наповненістю понад 50% стаціонарних розміщених місць для сидіння або більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі закладу культури.
- Розважальні заклади, зокрема і нічні клуби, можуть працювати на винос до 23:00 та з 7:00.
- Дозволили відновити роботу дошкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів.
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Що дозволили з 7 липня на Львівщині
- роботу готелів;
- закладів громадського харчування;
- закладів фізичної культури й спорту;
- спортивних залів та фітнес-центрів;
- проведення релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі або території, де проводять захід.