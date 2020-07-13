На Львівщині частково послабили карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Львівщина перестала бути регіоном зі значним поширенням COVID-19. Про це повідомили на сайті Львівської ОДА.

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За даними МОЗ, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 на Львівщині становить 8,36%. Тоді як нормою вважається показник у менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків коронавірусу – 23,03%, при нормі менш як 10%.

Такі показники вселяють певний оптимізм, однак розслаблятися зарано. До лікарів й далі звертається багато хворих із симптомами коронавірусу, у медиків досі дуже багато роботи. І вони вкотре просять усіх бути пильними – носити маски, зберігати дистанцію, старатися не перебувати у місцях масового скупчення людей,

– наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Які обмеження скасовують на Львівщині

На території області, дозволили діяльність закладів культури з наповненістю понад 50% стаціонарних розміщених місць для сидіння або більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі закладу культури.

з наповненістю понад 50% стаціонарних розміщених місць для сидіння або більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі закладу культури. Розважальні заклади , зокрема і нічні клуби, можуть працювати на винос до 23:00 та з 7:00.

, зокрема і нічні клуби, можуть працювати на винос Дозволили відновити роботу дошкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів.

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Що дозволили з 7 липня на Львівщині