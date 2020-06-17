Приміські перевізники на Львівщині не дочекалися завершення карантину і самовільно відновили роботу. Минулого тижня вони протестували під ОДА з вимогою відновити рух маршруток. І вже 16 червня все-таки відновили рух міжміських автобусів. Втім, деякі водії та пасажири порушують правила під час перевезень.

Журналістки 24 каналу з'ясували, що з початку карантину автостанція "Північна" у Львові не працювала. Але зранку 16 червня ряд автобусів вишикувався на пероні.

До теми На Львівщині перевізники без дозволу відновили міжміські перевезення

Не на камеру на автостанції повідомили, що квитки можна придбати у водія. Однак у водіїв вже зовсім інша історія, коли до них підійшли журналісти.

Один з водіїв розповів, що наразі автостанція зачинена, і квитки там не продають. Однак напередодні працівникам сказали виїхати на маршрут.

На питання, чи беруть водії готівку, він відповів, що ні. І зауважив, що автобуси перевозять лише медиків.

Втім, як побачили журналісти, один з пасажирів – не медик, але зранку зміг приїхати районною маршруткою до Львова. За його словами, дивом вдалось сісти у автобус так званих нерегулярних перевезень. І протягом годину чекає на цю ж маршрутку, аби їхати назад додому.

Я 3 тижні тому приїхав з-за кордону. Нормально їздять автобуси. Обмеження є: сидять всі через одне сидіння. Але всі курсують,

– зазначив мешканець Кам'янка-Бузького району Богдан Новосад.

На стихійній автостанції біля приміського залізничного вокзалу значно більше як автобусів, так і пасажирів. За карантинними вимогами ніхто не слідкує.

Зокрема, в одній з маршруток до Дрогобича чимало пасажирів без масок, а людей більше, ніж сидячих місць.



Одна з міжміських маршруток Львівської області / Скриншот з відео

Попри це, водій маршрутки Василь наголосив, що у салоні всі сидять на місцях, і стоячих пасажирів немає. Водії також поскаржилися, що не мають за що жити без роботи.

Відновлення міжміських перевезень на Львівщині: що відомо

Перевізники Львівщини офіційно заявили, що з 16 червня відновили 60% усіх регулярних рейсів. За словами голови Асоціації перевізників Львівської області Івана Велійка, 12 червня водії висунули ультиматум керівникам підприємств, щоб вони шукали законні способи відновлення роботи.

В іншому випадку вони будуть писати заяву на звільнення, і тоді, коли вже буде дозвіл на здійснення перевезень, то не буде кому сідати за кермо,

– пояснив він.

Натомість патрульна поліція порушників карантину вже відслідковує та штрафує. Старший лейтенант поліції Львівської області Юрій Лещишин в коментарі 24 каналу пояснив, якщо інспектори виявлятимуть такі несанкціоновані перевезення, то патрульні зупинятимуть транспортний засіб. Якщо вдається одразу на місці оформити правопорушення, тобто, порушення карантину, то патрульні складатимуть адмінматеріали.

У Львівській ОДА пояснили, що не ухвалювали жодних рішень про відновлення пасажирських перевезень. Та пообіцяли звернутись у контролюючі органи.