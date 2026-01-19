"Я дала своєму куму": автосервіс у Львові оштрафували через сексистську рекламу

У Львові оштрафували автосервіс, який розмістив на маршрутці сексистську рекламу з написом "Я дала своєму куму". За свій "креатив" компанія заплатить 1700 гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LVIV.MEDIA.

Про яку рекламу йдеться?

На початку грудня минулого року в мережі поширилися фото реклами, розміщеної на маршрутці. У ній основним був напис "Я дала своєму кумові", а нижче – продовження: "контакти автосервісу, і тепер він обслуговує авто з гарантією". Рекламу супроводжувало зображення жінки з глибоким декольте.

Судячи з фото, рекламу розмістили на автобусі маршруту №41, який курсує з вулиці Сихівської до Галицького перехрестя.

Користувачі соцмереж розкритикували таку кампанію та звинуватили її в сексистському характері.

Уже на початку січня цього року на ТОВ "ВАГ Автосервіс груп" склали протокол за неподання інформації, передбаченої частиною другою статті 26 Закону України "Про рекламу". За таке порушення законом передбачено штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У понеділок, 19 січня, справу розглянули в Держпродспоживслужбі та оштрафували ТОВ "ВАГ Автосервіс груп" на 1700 гривень.

В Україні можуть оштрафувати за сексизм